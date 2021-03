‘¡Hoy sí!’ es una película para ver en piloto automático

Ver ¡Hoy sí! es como comerse un helado gigantesco: uno puede morir de la alegría o sufrir las consecuencias de un exceso de glucosa.



La nueva película de Net-flix, que está en el trono de lo más visto en Colombia, es en realidad una comedia llena de contrastes: azucarada a más no poder, envuelta en una historia de esas que se pueden disfrutar con el cerebro en piloto automático.

La trama se enfoca en la vida de una pareja que pasó de disfrutar al máximo la vida a convertirse en padres y comenzar una nueva dinámica en la que no hay cabida para ser divertidos o tomar riesgos con sus hijos. Así que deciden cambiar la cosas de una manera radical y demostrar que son capaces de abrirse a nuevas aventuras, en una jornada en la que no se van a negar a afrontar retos que les imponen sus hijos.



Jennifer Garner, recordada por haber sido una heroína antes de la fiebre de los superhéroes de Marvel en Elektra y que coqueteó con el cine de acción y venganza en Matar o morir, aquí se convierte en una madre amorosa pero estricta y que parece ser siempre la mala del paseo; junto a Édgar Ramírez –que también quiso darle una pausa a una carrera llena de matices dramáticos (Carlos, American Crime Story: Gianni Versace) o emparentados con el suspenso (The Undoing)– para meterse en el papel de un padre permisivo y un poco tonto que tiene que lidiar con tres hijos intensos.



Un historia que se narra a partir de aventuras un poco traídas de los cabellos, con chistes acoplados perfectamente a la comedia familiar más inofensiva y que por momentos recuerdan el estilo de producciones como Más barato por docena o Vacaciones.

¿Pero a qué se debe el éxito en la plataforma de esta película? La respuesta es que ¡Hoy sí! no engaña a nadie en dejar ver que es una producción para relajarse.



Asimismo intenta, a pesar de las fisuras de su guion, explorar temas más profundos relacionados con los temores y conflictos que tienen los padres cuando sus hijos comienzan a crecer.



La jugada de rendir un homenaje a la familia funciona entre batallas de globos llenos de jugo instantáneo, una mamá obsesionada por demostrar que no es la mala del paseo y unos chicos tan adorables y rebeldes que llevan al límite a unos padres con complejo de Peter Pan.



Es cierto que su humor es básico y predecible, pero lo controla bien, y quizá lo interesante es que no cae del todo en el chiste físico o de mal gusto.

Realmente tiene en mayúsculas esa frase de ‘Apta para todo público’, gracias al realizador puertorriqueño Miguel Arteta, famoso por Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day y que parecía estar dando el salto a un estilo de humor un poco más elevado en series como Sucession o Room 104, hasta que recordó que lo suyo es la comedia tan azucarada como ese helado gigantesco que invita a que lo devoren rápidamente.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO@AndresHoy1

