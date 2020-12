‘Bridgerton’, épica y romántica, llega a la TV

Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page ya perdieron la cuenta de cuántos bailes han grabado. En esta fría mañana de noviembre de 2019, el par de actores en sus papeles de Daphne Bridgerton y Simon Basset se encuentran a las afueras de Bristol, Inglaterra, en el salón principal de una casona histórica que alguna vez sirvió de dormitorio de los monjes de la Abadía de San Agustín.

Dynevor, en un traje celeste bordado con brillantes y un delicado arreglo de plumas en la cabeza, pasa de un pretendiente a otro charlando brevemente en un intento más de la primera debutante de la familia Bridgerton de encontrar marido.



(También puede leer: Los estrenos de Netflix de enero del 2021 incluyen a 'Cobra Kai').



Otros miembros del reparto, decenas de extras, aves exóticas y un grupo musical trabajan de manera asombrosamente sincronizada para completar la escena de un baile tradicional del periodo la Regencia en el Reino Unido (entre 1811 y 1820).



Curiosamente, la música que escuchan a través de pequeños audífonos es una canción de Alicia Keys. “Es en realidad muy divertido bailar con música moderna porque te saca de ese mundo donde las cosas son un poco tiesas”, dice Dynevor.



En la periferia, Page, en su papel de Simon, mira con recelo mientras ajusta su elegante traje de terciopelo negro.



En este día particular, actores y el equipo detrás de cámara están trabajando en el episodio tres de 'Bridgerton', la ambiciosa nueva producción que Netflix estrenó el viernes.



“Es una serie romántica exuberante, hermosa, sensual que gira alrededor de los Bridgerton, una familia poderosa de ocho hermanos que viven en Londres durante el período Regencia”, dice Chris Van Dusen, productor ejecutivo.



La serie es una adaptación de la popular colección de novelas románticas del mismo nombre escrita por Julia Quinn. Al igual que el primer libro, la primera temporada gira en torno a Daphne Bridgerton, la mayor de las mujeres en la familia, y su evolución hacia la adultez bajo la increíble presión de una sociedad tradicional que impone la búsqueda de marido como la máxima meta.



(Le puede interesar: Aura Cristina Geithner es una suegra divertida gracias a Netflix).



Simon Basset, también conocido como el Duque de Hastings, buscará una manera ingeniosa de ayudarla, mientras él también navega la red de reglas intrincadas y la dinámica de luchas de poder a comienzos del siglo XIX.



La serie es la primera producción de Shonda Rhimes y su compañía Shondaland que ve la luz en Netflix luego del mega acuerdo de más de 150 millones de dólares, según reportes, que las dos partes firmaron en 2017.



Aunque la productora de éxitos masivos como 'Grey’s Anatomy' y 'Scandal' no estuvo de lleno involucrada en 'Bridgerton', la serie definitivamente tiene su sello: la rápida velocidad de los diálogos, la efectiva mezcla de drama y comedia y un reparto racialmente diverso.

Es una serie romántica exuberante, hermosa, sensual que gira alrededor de los Bridgerton, una familia poderosa de ocho hermanos que viven en Londres durante el período Regencia FACEBOOK

TWITTER

“Lo que hicimos fue tomar un género tradicional y conservador y lo pusimos de pies a cabeza. Creamos un género propio”, agrega Van Dusen.



Para ello, contaron con la ayuda de un reparto de actores británicos encabezado por Julie Andrews, quien presta su voz a Lady Whistledown, la narradora de la historia.

“Es una toma muy épica del periodo la Regencia en Inglaterra… Pienso que es un mundo hermoso y sexy y es muy emocionante ver cómo ese universo cobra vida”, dijo durante un breve descanso Dynevor.



Se podría decir que la serie combina aspectos de 'Orgullo y prejuicio' con 'Gossip Girl'.

Para su papel de la ingenua debutante Daphne Bridgerton, la actriz, junto con el equipo de vestuario y maquillaje se inspiraron mucho en Audrey Hepburn, “sobre todo en la forma en que se mueve”, y en Bridget Jones. “Ella proyecta una imagen perfectamente equilibrada, que es muy Audrey Hepburn, pero detrás es extremadamente ansiosa”, dijo.



(Le recomendamos: Netflix les dice adiós a ‘Friends’ y a estas series icónicas).



Para Page, el papel de Simon Basset significó dos cosas: volver a trabajar con Shondaland, para quien hizo la serie 'For the people', y regresar a Inglaterra, país en el que creció desde los 14 años. “Una de las cosas que me atrae a esta compañía es que genuinamente les importa trabajar con material que es rico, tiene un impacto, y también es inspirador”, dice el actor de 30 años nacido en Zimbabue.



Sobre su personaje, dice que “Simon es un joven complicado, herido y dañado, que al mismo tiempo es ingenioso, generoso y encantador, e inmensamente poderoso y privilegiado, lo cual es una combinación embriagadora”.



Definir la dinámica entre Daphne y Simon le resulta difícil. “Es complicado, como el estado en Facebook”, agrega riendo.



A modo de preparación, Page leyó sobre el periodo la Regencia en general, pero al final concluyó que su personaje, como todos los humanos, tenía características universales sin importar el contexto. “Siempre quieren las mismas cosas, aman de la misma manera, tienen las mismas tragedias, solo que las expresan diferente”.



La última audición de los dos actores antes de ser contratados para protagonizar la serie fue una prueba para determinar si había buena química entre ellos frente a la mismísima Rhimes. “Claramente nos fue bien”, dice con una risa nerviosa Dynevor, de 25 años.



Los miembros del reparto tuvieron que aprender detalladas coreografías que permitieran que los personajes se movieran con gracia y a la vez hablaran.

“Es difícil combinar la coreografía con el resto, el pie no quiere cooperar con la mente, que no coopera con la boca, que no quiere cooperar con la espina dorsal”, dice Page. Pero aquellos familiares con los libros de la serie 'Bridgerton' saben que las fiestas son la clave de todo.



“Estos bailes son las ocasiones en las que suceden las grandes transacciones de poder en términos de la dinámica social. Las mujeres salen durante la temporada, son presentadas ante la reina y ante la sociedad y luego toda gira en torno a buscar marido y unir dinastías poderosas”, dice Adjoa Andoh, quien interpreta a Lady Danbury, una dama de sociedad muy poderosa, gracias a sus conexiones.



(Lea también: Los 'exitazos' del cine de 2020 tuvieron una taquilla muy pobre).



Andoh, quien antes de hablar de la serie quiso expresar su alegría por la elección de Claudia López como la primera alcaldesa mujer y homosexual de Bogotá, resume el tema de la serie con una frase: “De la pretensión nace el amor verdadero”.



El despliegue en vestuario y diseño de producción ubica esta serie en el rango de megaproducción. Luego de grabar durante los últimos meses de 2019 en castillos, mansiones y casas de campo históricas alrededor de Inglaterra, actores y equipo se trasladaron a comienzos de 2020, justo antes de la pandemia de covid-19, a un estudio para rodar las escenas intimas y familiares.



“Quiero que los televidentes se rían, lloren, amen”, dijo Van Dusen sobre las expectativas que hay con la serie. Para el productor una de las claves de este tipo de series es el elemento del escapismo. “El televidente busca ser transportado a este mundo hermoso, efervescente y chispeante”, agregó.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Bristol (Inglaterra)