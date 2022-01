Las plataformas de streaming, las cuales han tenido gran relevancia durante la pandemia, inician el año con estrenos de películas y series con las que esperan captar la atención de sus usuarios y comenzar un 2022 exitoso.

Aquí le damos algunos títulos y reseñas para que se programe este mes de enero y saque el tiempo para disfrutar de un buen plan, ya sea solo, con su familia o amigos. No olvide las palomitas y las golosinas.



Netflix

Series

Uno de los estrenos más esperados y que tienen ansiosos a los latinoamericanos es 'Rebelde', una nueva versión de la reconocida novela mexicana del mismo nombre, que incluirá talentos jóvenes, canto y, por supuesto, romance.



"Otra generación llega a la Elite Way School para cumplir sus sueños musicales, pero primero tendrán que enfrentarse a un enemigo familiar: la Logia, una sociedad secreta", se lee en el sitio oficial de la plataforma.



La producción, que se estrenará el 5 de enero, contará con la participación de la actriz Estefanía Villarreal, quien volverá a interpretar a 'Celina Ferrer', la nueva directora de la institución educativa.



Además, el colombiano Jerónimo Cantillo, conocido por haber interpretado al joven Kaleth Morales, también hará parte del cast.

Trailer Rebelde Netflix

El 13 de enero llegará a la plataforma 'La periodista', una serie japonesa que adapta la película del mismo nombre. De momento, no se conocen muchos detalles del metraje, pero se conoce que sus protagonistas serán Ryoko Yonekura, Go Ayano y Ryusei Yokohama.



"Una dedicada periodista se enfrenta a poderosos enemigos en su incansable búsqueda por descubrir la verdad sobre un escándalo de corrupción gubernamental".

Es una serie japonesa basada en un libro

'Feria: la luz más oscura' es otra de las apuestas de Netflix, una historia de terror que narra la historia de dos hermanas que investigan la desaparición de sus padres, quienes, al parecer, podrían ser dos asesinos despiadados. La producción contará con los protagónicos de Carla Campra ('Eva') y Ana Tomedo ('Sofía'), y se estrenará el 28 de enero.



"Dos hermanas se enfrentan a una nueva realidad —y a lo sobrenatural— cuando se revela que sus padres participaron en un ritual con un fatídico desenlace", se lee en la reseña de la plataforma.

Feria: la luz más oscura

'Archivo 81' se estrenará el 14 de enero. Es una serie de terror del director James Wan, reconocido por dirigir varias películas de este género.



Además, cuenta con la producción de Rebecca Thomas, directora de 'Stranger Things'.



"Un archivista acepta restaurar unas cintas de video y se ve enredado en el misterio que rodea la desaparición de la cineasta y el culto demoníaco que ella investigaba", reseña Netflix.

Es una serie surrealista, inquietante y de suspenso.

En cuanto a series colombianas, se destaca 'Juanpis González - La serie', que llegará a la plataforma el 19 de enero. Por supuesto, la producción cuenta con el estilo característico del comediante Alejandro Riaño e ironizará la política.



Entre el elenco se destacan nombres como el de Carolina Gaitán, Jairo Camargo, Marcela Agudelo, Patrick Delmas, Luna Baxter, Marcela Benjumea y hasta el abogado Abelardo de la Espriella.

Juanpis La Serie

También se estrenará la segunda temporada de 'Club Estambul', la tercera de 'After Life: más allá de mi mujer' y del reality 'Jugando con el Fuego', la cuarta parte de 'Ozark' y 'El Marginal' y la quinta entrega de 'Riveldale'.

Películas

El 6 de enero llegará 'El páramo', una historia de terror dirigida por David Casademunt.



"Un ser maligno que se alimenta del miedo visita a una familia del siglo XIX que vive aislada. ¿Podrá el pequeño Diego salvar a su madre de la bestia y de ella misma?", se lee en la plataforma.

El páramo Netflix

Un día después, se estrenará 'Madre Andoide', película protagonizada por Chloë Grace Moretz.



"En un mundo posapocalíptico sacudido por una violenta rebelión androide, una joven embarazada y su novio buscan desesperadamente un lugar seguro".

Madre Androide

El 20 de enero se estrena 'Tratamiento Real', protagonizada por la chica Disney Laura Marano y Mena Massoud, quien encarnó a Aladdín en la película de 2019.



"Izzy, una peluquera de Nueva York, acepta trabajar en la boda de un apuesto príncipe. Pero la química entre ellos es innegable. ¿Ganará el amor o el deber?".

Tratamiento Real Netflix

Basada en la novela 'Atrapada' de Nora Roberts, Netflix se apuesta a 'Impúdica', película que contará con la participación de Alyssa Milano y Sam Page, y se estrenará el 13 de enero.



"La escritora Grace Miller es experta en descubrir los móviles de los homicidios. Tras el asesinato de su hermana, necesitará usar todo lo que sabe para resolver el caso".

Asimismo, se espera que la plataforma cuente con películas como 'TED', 'Utopía, 'El asesino del nudo', 'La fotocopiadora', 'El comediante', 'Miss Revolución', 'Un lugar en silencio', 'Cadáver' y, para los amantes de la animación, 'La vida secreta de tus mascotas 2'.

HBO

La apuesta más sonada de HBO Max para este mes de enero es 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', un formato en el que se reunieron varios actores de la reconocida saga para celebrar el aniversario 20 de la primera película. Por supuesto, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson estarán presentes.

HARRY POTTER: REGRESO A HOGWARTS

Series

'El pacificador' se estrenará el 13 de enero y su protagonista es John Cena. Se trata de un 'spin off' de 'El escuadrón suicida' y ahonda en los inicios de este particular héroe.

El pacificador HBO Max

Otro de los nuevos metrajes es 'La edad dorada', un drama de época ambientado en la Nueva York de finales del siglo XIX. Cuenta con la participación de Christine Baranski, Cynthia Nixon y Carrie Coon.

La edad dorada HBO

Además, a la plataforma llegará una nueva temporada de 'Euphoria', 'Los Gemstone', 'Call me Kat', 'Superman y Lois' y 'Legendary'. Pero, además, llegarán nuevos títulos como 'La chica de la limpieza', 'Somebody Somewhere', 'Fringe' y 'Mom'.

Películas

Si se perdió 'Space Jam: una nueva era' en cine, no se preocupe, pues la película llegará en enero a 'HBO Max'. La película cuenta con la participación del campeón de la NBA LeBron James, quien acompañará a los Looney Tunes.



"Ponte los tennis porque LeBron James y los Looney Tunes necesitan tu ayuda para ganar este legendario partido contra los goons. Disfruta la versión actual de este clásico animado repleto de referencias a personajes icónicos", se lee en la página de la plataforma.

Space Jam

Pero si lo suyo es el drama, a la plataforma llegará 'The Fallout', película escrita y dirigida por Megan Park, y protagonizada por Jenna Ortega ('Vada'), quien interpreta a una estudiante que cambiará su forma de ver el mundo e interactuar con los demás tras un infortunado suceso.



El filme fue premiado en el Festival SXSW, en marzo de 2021.

The Fallout HBO Max

Finalmente, para los amantes del suspenso, llega 'Reminiscencia', película de Lisa Joy con actuaciones de importantes actores como Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton y Natalie Martinez.



"En un futuro cercano, Nicolas Bannister (Hugh Jackman) tiene un negocio que consiste en que sus clientes puedan revivir cualquier recuerdo que deseen. Su vida cambia cuando conoce a Mae (Rebecca Ferguson), una mujer que sólo acude a la consulta para poder recordar dónde dejó sus llaves", se lee en la sinopsis elaborado por 'SensaCine'.

Reminiscencia (2021)

Además, desde enero, usted podrá encontrar películas como 'El abogado del diablo', 'Proyecto Florida', 'El robo perfecto', 'La maldición', 'Juego de patriotas', 'El chico nuevo', 'La reunión del diablo', 'Los Croods 2: una nueva era' y 'Chicago'.

Amazon Prime Video

Series

Los usuarios de Amazon pueden entrar ya mismo a la plataforma para ver 'Home Economics', una comedia familiar protagonizada por Topher Grace y creada por Michael Colton y John Aboud, recordados por ser los guionistas de 'Los pingüinos de Madagascar'.



Y para los más pequeños, llega 'Lolo y Pau', un programa educativo que cuenta las aventuras de dos burros en ocho capítulos. La historia básicamente cuenta cómo los personajes exploran lo que quieren ser.

Estos son algunos títulos que estrenará Amazon.

Películas

En cuanto a filmes, uno de los que llama la atención es 'Coda: señales del corazón' en la que destaca la actuación del mexicano Eugenio Derbez, junto a Emily Jones, Troy Kotsur, Daniel Durant y Marlee Matlin.



Dirigida por Sian Heder, la película estuvo nominada a los Globos de Oro y recibió elogios de la crítica. Cuenta la historia de una joven que es la única que oye de su familia, pues el resto de los integrantes tienen discapacidad auditiva, de tal forma que debe elegir entre su sueño de ser cantante o salvar el negocio familiar.

CODA: Señales del corazón

Otra de las apuestas de la plataforma es 'The tender bar', un drama dirigido por George Clooney y protagonizado por Ben Affleck.



La historia relata la vida de un niño huérfano de padre, quien queda bajo la custodia de su tío, un carismático camarero de un bar.

The tender bar

Por si fuera poco, si se perdió 'Aves de presa', desde el 16 de enero podrá verla en Amazon. Película de 2020 protagonizada por Margot Robbie.



"Después de separarse de Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas (Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya) unen sus fuerzas para salvar a una niña (Cassandra Cain) del malvado rey del crimen Máscara Negra", explica la sinapsis de 'Filmaffonity'.

Aves de presa

Asimismo, llegarán películas como 'After: almas perdidas' , 'Hotel Transilvania Transformanía', 'El caso de Richard Jewell' y 'The Green Knight'.



En cuanto a producciones colombianas, a partir del 14 de enero. se podrá ver 'Suso: la clave está en el amor' y, desde el 28 de enero, la serie 'Mi selección Colombia'.

