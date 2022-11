Netflix acaba de estrenar la serie Goles en contra, del cinematografista caleño Carlos Moreno, acompañado por Óscar Ruiz Navia, y naturalmente la polémica ya está encendida. La familia de Andrés Escobar ha hecho público su desagrado y rechazo. Y anunció que una buscaría asesoría jurídica para demandar. Sin duda, es un tema que cruza la historia del fútbol colombiano y la relación del narcotráfico con la sociedad colombiana, simbolizada por Pablo Escobar.

Carlos Moreno es el director de películas importantes como Perro come perro (2007), Todos tus muertos (2011) y Lavaperros. Además, hizo las series Escobar, el patrón del mal y El Chapo. Es uno de los realizadores más consolidados del cine colombiano. Estudió en la Universidad del Valle y se graduó de la Escuela de Comunicación Social.

En los noventa, siendo el director de La Palabra y Editor del programa editorial de Univalle, en un viaje a Europa, después de estar en Madrid, con Carlos Palau, fui a Barcelona a encontrarme con María Clara Borrero, que adelantaba una pasantía. Con ella conocí a Carlos Moreno, un joven que aspiraba a convertirse en director de cine. Fuimos, para variar a un buen bar de salsa, y para sorpresa de todos, lleno de caleños. Moreno también hizo la adaptación de Que viva la música, la novela de Andrés Caicedo, que también tuvo algo de polémica, porque no resultó del agrado del “entorno” del novelista, sobre todo de su hermana Rosario, albacea de su patrimonio. Vi la serie completa en Netflix y, una vez más, hablé con Moreno sobre cine, fútbol, narcos y algo más.



Puede leer: La película 'Lavaperros' es la más vista de Netflix en Colombia

El documental ‘Palomo’, sobre Albeiro Usuriaga, nos mostró una imagen de este futbolista polémico, rescatando lo que significó en Argentina, pero se vio solo en Telepacífico, ¿cómo fue el balance de su difusión?

Pocas semanas antes de que Telepacífico me ofreciera desarrollar y producir este documental había estado en Argentina desarrollando un proyecto de adaptación de una novela de Pablo Ramos, un escritor cuya obra se desarrolla principalmente en el universo del barrio Sarandí de Avellaneda. Allí me enteré que el paso del Palomo por Independiente era el de una auténtica leyenda futbolística. En los murales, en los cantos de las barras bravas y en las tertulias de los bares, el apellido de Usuriaga estaba al mismo nivel de Bochini, Gareca, Agüero, Islas, etc. Me sorprendía aún más que en Colombia lo ignoraran y, por el contrario, su imagen estuviera teñida más por el escándalo y el bochinche que por hazañas, como sus goles definitivos en la Copa Libertadores de Nacional del 89 y en la clasificación de Colombia al Mundial de Italia 90.



Mi contrapropuesta a Telepacífico fue hacer el documental en Argentina, lejos de Cali y del barrio 12 de octubre y de cualquier crónica judicial. Casualmente se cumplían quince años de su asesinato y aprovechando la intención del club Independiente de hacerle un homenaje viajamos con Yolanda Usuriaga, su hermana, e hicimos un recorrido entre Avellaneda y Córdoba recogiendo testimonios de amigos, excompañeros, periodistas e hinchas, esto sumado a imágenes de archivo personales e inéditas. El balance de difusión del documental para mí es estupendo, porque finalmente fue adquirido por Directv y exhibido en algunas funciones privadas para los hinchas en Avellaneda y Córdoba.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Moreno, director de la serie. Foto: Netflix

Hay otro Usuriaga, que yo conocí a través de la ‘Revista del América’, y el muchacho del 12 de octubre, que se enamora, se casa en la sede del club y termina violentamente asesinado. ¿Ha pensado rescatar a ese Usuriaga en el cine?



La historia de Usuriaga que yo pretendía contar es el documental que hice, es el hallazgo que tuve y las casualidades que me acompañaron. Hay otros caminos que se abren en su tragedia, pero por el momento no me interesan.

En ‘Goles en contra’ el eje de la narración es la Selección Colombia a través de Andrés Escobar. ¿Fue una idea suya o de Dynamo?

Dynamo venía desarrollando Goles en contra de la mano de Pablo González y Camilo Prince, quienes hicieron una gran investigación y un planteamiento inicial de la historia. Posteriormente Jaques Toulemonde y Juana del Río escribieron las primeras versiones de los guiones. Alonso Torres, Fabio Posada, Juan Granados y yo entramos en la fase final de desarrollo, ya entrando a la fase de preproducción.



Más información: Familia de Andrés Escobar demandaría a Netflix por serie 'Goles en contra'

Facebook Twitter Linkedin

Moreno con el actor Juan Pablo Urrego (Andrés Escobar). Foto: Netflix

¿Cómo afronta el trabajo cinematográfico en una plataforma?

A mí y a la generación de realizadores que me acompañan nos ha tocado vivir un momento complejo, históricamente inédito e incierto. Quién sabe dentro de cuántos años ocurra un cisma tecnológico y artístico igual al de este momento en el que la televisión, el cine y las artes visuales y narrativas en general han entrado en este embudo de “contenidos”.



Del otro lado está una audiencia huidiza, confundida, que sufre de glotonería de entretenimiento. Creo que la tecnología, fingiendo un discurso demócrata, le ha servido mucho más a la plutocracia de los ejecutivos dueños de los nuevos medios que a los realizadores, narradores y artistas. Los tiempos de producción se achican y empobrecen la creación mientras que garantizan a los estudios y a los productores una distribución más rápida y un movimiento financiero veloz y rapaz. Sospecho que no es una condición exclusiva del arte y la creación, es la nueva condición de la humanidad.

El cine que actualmente goza de “buena salud” es el de gran presupuesto, de la industria de Hollywood. Desde la orilla del ‘cine autor’ también se mantiene la resistencia. Pero quienes teníamos pretensiones de cine de género, “indie”, estamos siendo absorbidos por los seriados de las plataformas audiovisuales.

Usted dijo en un reportaje “todo es ficción”, pero la serie marca un contexto histórico y establece una relación entre el narcotráfico y un equipo, y eso conduce a la Selección Colombia.

Cualquier escritor o realizador de ficción que diga que su relato es fiel a la realidad está autoengañándose, o haciéndose un ‘pajazo mental’, como se dice vulgarmente. La puesta en escena siempre será arbitraria, fársica, imitación de la vida, es decir: ficción. El esfuerzo para el realizador debe ser la coherencia con aquellos contextos sociales e históricos en los que se desarrolla su relato. Para mí, cualquier discusión entre la realidad y la ficción es un asunto ontológico del cine y la narración y creo que esa no es la polémica que se pretende en algunos medios.



Otro tema: '1889', la historia de terror que sucede en un barco lleno de inmigrantes

El narcotráfico es la única revolución social que hemos vivido en Colombia. FACEBOOK

TWITTER

¿Alguna vez se resolverá la historia de esa crimen?

Creo que detrás del crimen de Andrés Escobar no hay una gran conspiración ni una venganza de apostadores. Tristemente me parece que es un acto de intolerancia y vulgarización de la violencia, lo cual me parece más grave y desolador.

Usted es caleño, ¿qué opinión tiene sobre esa excesiva bibliografía y filmografía sobre el cartel de Medellín, y la ausencia de películas y narraciones sobre el cartel de Cali?

El narcotráfico es la única revolución social que hemos vivido en Colombia. Revolcó la estructura social y política, la estética, inmiscuyéndose en los rincones de cada barrio y cada casa hasta anquilosarse dentro de nosotros. Más que inevitable, es fundamental que el cine y otros relatos se enmarquen en este universo de conflicto social. Por más que las políticas nacionalistas de algunos gobiernos, medios y “líderes” de opinión pretendan lavar manos y caras difundiendo la idea de un hastío de la audiencia en estos temas, el narcotráfico es y será un tema de los relatos que dan testimonio de la criminalización y la podredumbre de las instituciones y del absurdo en el que hemos entrado como sociedad, víctimas y victimarios a la vez. Se han producido muchos relatos. Yo he participado en muchos de ellos, algunos con más profundidad que otros, creo que sería lo que se espera de cualquier “industria” audiovisual, en cualquier lugar del mundo, en el que se viva un conflicto social como el nuestro.

Mi conclusión es que en Colombia los relatos que tienen pretensiones épicas jamás lograrán la conexión que logran los relatos que abordan el tema desde lo cotidiano. La tragedia del narcotráfico nos atraviesa a todos en nuestros rincones íntimos. Porque no lo vivimos desde la geopolítica ni como una lucha de poderes transnacional.



Umberto Valverde

Especial para EL TIEMPO

Otros temas de Cultura

Juan Carlos Botero: 'Pienso que la bondad predomina en el mundo'

Grammy Latino 2022: La ceremonia, Yatra, Carlos Vives y otros ganadores

Brendan Fraser revive su abuso sexual y dice que no irá a los Globos de Oro