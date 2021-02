Documental de una joven desaparecida es de lo más visto en Netflix

Elisa Lam era una joven canadiense de 23 años que llegó a un hotel en el centro de Los ángeles para pasar unas vacaciones, sin embargo, su familia perdió el rastro de ella. El hecho sucedió a finales de enero de 2013.



El caso adquirió un matiz más extraño cuando apareció un video grabada desde la cámara del ascensor del hotel en el que Lam aparecía comportándose de manera extraña y entrando y saliendo del elevador. Un mes después ella fue hallada muerta en un contenedor de agua del hotel.



La serie documental de Netflix Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil, no solo revive el caso, sino que analiza nuevas aristas de una investigación que arrojó que la joven se metió en el tanque tras sufrir un ataque severo de paranoia y ahogarse, sino que explora el imaginario que desató el caso, que se centró principalmente en la idea de que fue un evento sobrenatural. La serie, de cuatro episodios, es una de las más vistas en Colombia.

Un video viral hizo famoso al caso en internet. Foto: Netflix

La producción fue dirigida por Joe Berlinger, un documentalista muy serio que fue nominado al óscar por la tercera parte de su saga documental Paradise Lost y también dirigió para Netflix el documental Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes y fue productor ejecutivo de la serie documental Jeffrey Epstein: Asquerosamente Rico.



En Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil se analizan todos esos aspectos que hicieron extraño y famoso el caso, pero según el director, lo importante era escarbar en el drama de quienes hicieron parte del hecho. De hecho, hace una crítica , muy fuerte a la manera en que las autoridades manejaron la investigación. Pero a la vez, les brinda la oportunidad a algunos detectives y equipo forense de dar sus apreciaciones de lo ocurrido.

​

Sumado a la historia nefasta del Hotel Cecil, que debió cambiar su nombre por el de Stay on Main luego de la muerte de Lam.



El lugar de alojamiento era en realidad un espacio peligroso, donde hubo otros casos violencia, suicidios y abuso de drogas por parte de algunos de sus clientes. Además, se hizo famoso al ser uno de los escenarios de una de las temporadas de la serie de terror American Horror Story, dado su aspecto un tanto macabro.



Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil ha llamado la atención de los seguidores de este tipo de series inspiradas en casos reales, aunque la crítica ha sido un poco más exigente.

"Sorprende que sea tan consciente de su importancia, y por momentos es muy ingeniosa a la hora de mezclar los distintos caminos de su historia.

Es una lástima que tarde tres episodios”, escribió Caroline Framke en la revista Variety. Pero hay que reconocer que es interesante la manera en que analiza como la desinformación afecta a un caso fuera de lo común.



