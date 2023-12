'Netflix existe gracias a mí': Kevin Spacey no se guarda nada al volver a escena

A cinco meses de ser declarado no culpable en un juicio de abuso sexual, el actor estadounidense Kevin Spacey dio una polémica entrevista en la que no solo retomó su caracterización de Frank Underwood, el personaje que representó en House of Cards, sino que también le echó un sablazo a Netflix.

Kevin Spacey como el presidente Frank Underwood, en House of Cards. Foto: Netflix

Cabe recordar que las múltiples acusaciones de abuso por parte de actores más jóvenes, e incluso por el equipo de producción de House of Cards, hicieron que -casi de la noche a la mañana- Spacey pasara de estar en lo más alto del estrellato a ser despedido de la producción y borrado de películas, como ocurrió con All The Money in The World (Todo el dinero del mundo), que tuvo que repetir las escenas en las que el actor había estado involucrado.

Spacey, de alguna manera resarcido por el fallo a su favor en la corte de Londres en la que se enfrentó a las denuncias de abuso interpuestas por cuatro hombres, aceptó dar una entrevista que ha dado qué hablar esta Navidad.

En primer lugar, llama la atención que quien realizó la entrevista haya sido el periodista Tucker Carlson, quien fuera presentador de Fox News y fue despedido por anunciar en directo que había habido fraude para perjudicar a Donald Trump en las elecciones para la casa Blanca en 2020.

Lo segundo: la entrevista comenzó con Spacey haciendo el papel de Frank Underwood, que era presidente de Estados Unidos en la última temporada de House of Cards en la que participó.



En la entrevista, Carlson le pregunta al personaje: "¿Es posible que Frank Underwood se presente a las próximas elecciones presidenciales?". Y el personaje responde: "Es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por esta gran nación".

Después, dejando atrás la caracterización, Spacey se desahogó contra Netflix, hablándole así al presentador:



"Ambos tenemos algo en común -en referencia a quien lo entrevistaba-. Ambos hemos sido expulsados de nuestra cadena". Sobre Netflix afirmó que "es raro cómo ellos han cortado los vínculos tras las acusaciones y acusaciones que ahora se han demostrado falsas".



Fue cuando pronunció la frase que se ha vuelto viral de esta entrevsita: "Netflix existe gracias a mí. Yo los puse en el mapa y ellos han intentado enterrarme bajo tierra", dijo Spacey, y agregó que su inflluencia "se hace presente cada vez que un usuario abre el aplicación de Netflix".

Todo pareció derrumbarse para Spacey cuando en el 2017 el actor Anthony Rapp denunció que el galardonado actor había intentado violarlo en 1986, en una fiesta, cuando actor tenía 26 y Rapp, 14 años.



Al denunciante se sumaron voces de otros intérpretes que hablaron de acosos y agresiones sexuales. Ocho personas del equipo de producción de House Of Cards, lo acusaron también y por esto, Netflix decidió retirarlo y la última temporada de la serie tuvo como protagonista a una solitaria Robin Wright.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET