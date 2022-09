‘Dahmer’ se ha convertido en los últimos días en uno de los títulos más vistos en toda la historia de Netflix. La serie se ha constituido como el mayor estreno de la plataforma desde el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things.



En tan solo su primera semana logró una audiencia de más de 196 millones de espectadores. La miniserie de diez capítulos trata sobre la historia de Jeffrey Dahmer, un temido asesino serial que también era caníbal y necrófilo.



El encargado de realizar el papel del criminal fue Evan Peters, un estadounidense que ha sido aplaudido por su gran actuación en el rol. La producción tiene varias escenas gráficas y momentos de extrema violencia que muestran a cabalidad los horrores que cometió Dahmer.



En un especial que realizó Netflix para celebrar el lanzamiento de la serie, Peters se refirió al reto de interpretar este tipo de personajes. El actor aseguró que sintió miedo del asesino.



“Estaba muy asustado por todas las cosas que hizo él (Dahmer). Sumergirme en eso y tratar de comprometerme al personaje fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, porque quería que fuera muy auténtica y sabía que me llevaría a lugares muy oscuros”, señaló.



Para prepararse, Peters leyó libros sobre Dahmer, busco reportes de prensa de esa época e incluso investigó cada uno de los casos. El artista quiso ser lo más respetuoso posible con la memoria de las víctimas del asesino.

Serie Dahmer de Netflix Foto: Netflix

Pide no romantizar la serie

El éxito del programa ha causado que cientos de personas tengan curiosidad por la historia de Jeffrey Dahmer. Otros se han sentido atraídos hacia el personaje debido a la gran actuación de Evan Peters.



El actor no es ajeno a los comentarios y pidió que no se olvide el objetivo de la producción: contar los crímenes de Dahmer desde la perspectiva de las víctimas que lo sufrieron.



Incluso, reveló que desde que aceptó el papel se propuso honrar la memoria de quienes fueron afectados por este criminal. Tanto así, que junto a Ryan Murphy, el creador de la serie, pusieron como regla general mostrar sólo la posición y voz de los perjudicados.



“Esta regla se dio con la intención de no ‘embellecer’ o ‘romantizar’ todo lo que se expone en la serie. No hay necesidad de ver estos horribles eventos una y otra vez en cada una de las escenas”, afirmó Peters.



A este pedido se unieron muchos cibernautas que desean que no se desvíe la atención de los crímenes y se centre solo en la apariencia del protagonista. 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' solo ha sido superada en Netflix por otras cuatro series como son 'El juego del calamar', 'Estamos muertos', 'Bridgerton' y ‘Stranger Things’.

