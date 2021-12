Estos son los estrenos que trae Netflix para diciembre

Llegó finalmente diciembre y, para acompañarnos en las fiestas navideñas y de fin de año, Netflix dio a conocer una lista de estrenos cargada de diversión y entretenimiento para todos los gustos para cerrar el 2021.



Son más de 20 títulos de series, películas y documentales, con contenidos para todos los miembros de la familia los que se estrenarán en las próximas semanas.



Series

-Perdidos en el espacio Temporada 3 (1 de diciembre)

-La casa de papel Parte 5 Volumen 2 (3 de diciembre)

-Elite: historias breves (15 de diciembre)

-The Witcher Temporada 2 (17 de diciembre)

-Emily en París Temporada 2 (22 de diciembre)

-Madre solo hay dos Temporada 2 (24 de diciembre)

-Cobra Kai Temporada 4 (31 de diciembre)

-Queer Eye Temporada 6 (31 de diciembre)

-Quédate a mi lado (31 de diciembre)

Cobra Kai. Foto: Netflix

Películas

-El poder del perro (1 de diciembre)

-Soltero en navidad (2 de diciembre)

-La cinta de música (3 de diciembre)

-El chico de Asakusa (9 de diciembre)

-Imperdonable (10 diciembre)

-Anónima (10 diciembre)

-John Wick 3: Parabellum (12 de diciembre)

-Fue la mano de Dios (15 de diciembre)

-Navidades en California: luces de la ciudad (16 de diciembre)

-Una Navidad no tan padre (21 de diciembre)-

-Fast and Furious-Hobbs and Shaw (22 de diciembre)

-No miren arriba (24 de diciembre)

-Lulli (26 de diciembre)

-La niña perdida (31 de diciembre)

Documentales

-Voir: una mirada al séptimo arte (6 de diciembre)

-Globo y las maravillas del arrecife (16 de diciembre)

Para los pequeños de la familia

-Jurassic World: Campamento Cretácico Temporada 4 (4 de diciembre)

-Animalia en Australia (10 de diciembre)

-Shaun, el cordero: el vuelo antes de navidad (3 de diciembre)

-Quédate conmigo, Doraemon (24 de diciembre)

-Starbeam: hora beam en año nuevo (14 de diciembre)

Doraemon es una caricatura desde la cual se basó la nueva producción. Foto: Archivo Particular

Vale destacar que, durante toda la pandemia, los servicios de streaming se convirtieron en los acompañantes 'de cabecera' durante los tiempos más estrictos de confinamiento para evitar la propagación de coronavirus.



En la actualidad, y en el marco de la reactivación económica, ya hay diversos títulos disponibles en cine, sin embargo, los amantes de las películas también tendrán todo un catálogo de variedades para entretenerse desde la comodidad del hogar.



Lo más particular es que, a pesar de ser diciembre, no hay solo producciones relacionadas con la Navidad o el fin de año.



Eso sí: como ocurre en las celebraciones especiales -en Halloween, por ejemplo, o en el día de San Valentín- Netflix tendrá una sección que agrupa los contenidos navideños, por si quiere 'maratonear' de acuerdo a la época.

