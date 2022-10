Puede ser que la historia no haya sido exactamente así, pero las audiencias de Netflix son fieles al relato de la historia de la familia real tal como lo cuenta la producción The Crown. Pero no es la única novedad de noviembre de 2022 en las plataformas de streaming. A continuación, un vistazo a este y otros estrenos del mes.

'The Crown' (quinta temporada)

Tan solo ver en el trailer el trabajo logrado por Elizabeth Debicky como Diana de Gales causa curiosidad de ver la historia entera. Si a eso se le suman las polémicas que va generando y la extrema suspicacia generada en torno a cómo van a contar las turbulencias que vivió la familia real británica en los años 90, con el derrumbe estrepitoso del matrimonio de Carlos y Diana de Gales, y la posterior muerte de ella.



El elenco ya es un lujo. Otra de las incógnitas es saber cómo interpretarán los actores Imelda Stauton y Johnathan Pryce a la reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo -es la primera temporada de The Crown que sale al aire después del fallecimiento de ambos en la vida real-. Y también, cómo se verá Dominic West en el papel del príncipe Carlos. Todos esos componentes garantizan el éxito de audiencia de esta producción.

'Élite' (sexta temporada)

Las Encinas, una institución educativa elitista, sigue dando historias. La temporada sexta, que se estrena el 18 de noviembre, abordará temas de racismo, sexismo, violencia machista y discriminación. El elenco tuvo numerosos cambios, en esta ocasión se incorporan los actores Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa y Álex Pastrana.

'El secreto de la familia Greco'

Basada en hechos reales, esta producción cuenta el secreto de una familia mexicana de clase alta venida a menos que, para mantener su estatus, acude al secuestro. Es el remake de la producción argentina Historia de un clan. Se estrena en Netflix el 4 de noviembre.

'Merlina' ('Wetnesday')

El enigmático personaje de Merlina Addams crece un poco, es adolescente y llega a un instituto. La fría y sarcástica hija de los Addams descubre pronto que "algo está mal en ese lugar, no solo por ser la escuela". Se refiere a "sociedades secretas, librerías ocultas y un monstruo homicida", sus aventuras contadas bajo la óptica del director Tim Burton son otro de los platos fuertes de Netflix. Actúan Jenna Ortega, Catherine Zeta Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christi y Christina Ricci (quien interpretó el personaje en el pasado). Estreno: 23 de noviembre.

'1989'

El 17 de noviembre llega esta serie de ficción, de los mismos creadores de Dark, que comienza con la aparición de un barco extraviado. Cuando otras embarcaciones se acercan para auxiliar a los pasajeros, lo encuentran abandonado. Esto desata toda una historia de misterio. Estrena en Netflix.

'Blockbuster'

Negocios como el de Blockbuster fueron reemplazados -arrasados- por la era de las plataformas de streaming tipo Neftlix, por eso la paradoja de que sea esta última la que realice una serie dedicada al último Blockbuster de Estados Unidos y lo hace en tono de comedia. Estreno. 2 de noviembre.

