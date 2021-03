Netflix estrenará la impactante película colombiana 'Lavaperros'

“Lavaperros no es una película de narcotráfico, es algo más”, dice el director caleño Carlos Moreno al referirse a su filme más reciente. Aunque estaba listo para estrenarla en abril del año pasado, la pandemia hizo que todo diera un giro inesperado. “Creo que me sentí como cuando uno está en coma”, recuerda Moreno en una charla con EL TIEMPO desde Chile, donde está terminando una miniserie acerca de la banda de rock Los Prisioneros.



“Pensé que iba a quedar engavetada, pero nos volvemos a encontrar”, agrega acerca de esta cinta que mezcla acción y un toque de humor crudo. Pero ahora Moreno pudo recuperarse de ese ‘coma cinematográfico’.



Lavaperros, con guion de los escritores Pilar Quintana (reciente ganadora del Premio Alfaguara de Novela) y Antonio García Ángel, se estrenará el viernes 5 de marzo en Netflix. Y la idea es poder llevarla pronto a las salas de cine. “Vivimos una coyuntura que nos llevó primero a la plataforma (...). Lo que ha pasado en el mundo invita a los realizadores a mantenerse firmes en el propósito de contar historias independientemente de dónde se vean. Yo me excluyo de cualquier agenda de los que quieren darles solo prioridad a las salas de cine, en realidad se trata de contarle algo a la gente, y con este estreno en la plataforma estoy muy orgulloso con la película”, afirma.



¿Y qué es Lavaperros? La respuesta es sencilla: es una aventura que gira en torno a personajes que tienen la vida pendiendo de un hilo. Algunos se mueven en el mundo criminal y otros sueñan con poder resolver de una manera rápida sus problemas. Hay un mafioso en decadencia (don Óscar, interpretado por Christian Tappan); un guardaespaldas –al que le dicen Bobolitro– que parece compaginar muy bien su trabajo con la fe y su entrega a Jesucristo y, junto a ellos, otros personajes que se mueven entre una oleada de traición y violencia, contada con un estilo a veces visceral y a veces divertido.

Bobolitro es un personaje lleno de contrastes dentro de la trama. Foto: 64-A Films

“Hay un personaje que, literalmente, se encarga de bañar a los perros de otro tipo en este universo de bandidos de poca monta que se creen gran cosa. Ponerle ese título a esta película fue un desafío, porque todo el tiempo la historia está jugando al límite y les propone a los espectadores algo que los lleve a hacer suposiciones erradas”, dice Moreno.



“La película habla del desbarajuste social en el que estamos todos y toca a los políticos, los gremios o al que baña los perros. Muestra a los que siempre están sometidos a las tareas despreciables o el trabajo sucio (...). Personajes decadentes con una moral chueca en un universo muy pequeño”, enfatiza el director, que aprovechó para inyectar un poco de humor y cierta caricatura a la trama.



Sin extenderse en detalles, Lavaperros también deja ver algo que se pierde y que es esencial para que los protagonistas tengan algo de paz. Va desde la plata hasta la inocencia o la cordura, a través de un relato en el que uno suelta varias carcajadas, mientras se va complicando gradualmente la situación de los protagonistas.



El filme parece estar influido por personajes como los de Jackie Brown, de Quentin Tarantino, ese clásico de culto de 1997 en el que una azafata termina traicionando sus principios y a quienes se mueven a su alrededor mientras la vida parece no darle una salida. No en vano es una de las películas preferidas de Moreno.

Lavaperros es la cuarta película del realizador de 52 años que comenzó su carrera en el cine con Perro come perro (2008) y que llevó también a la pantalla grande Todos tus muertos (2011) y ¡Que viva la música! –versión libre de la novela homónima de Andrés Caicedo–, que fue estrenada en el 2014.



Asimismo dirigió la serie Distrito salvaje (también para Netflix); episodios de la serie Rubirosa (emitido en Claro Video) y el documental Guerras ajenas para HBO, entre otras producciones.

Christian Tappan hacen de un traqueto en decadencia que vive en Tuluá. Foto: 64-A Films

“Aquí no hay épica, sino más bien esa idea de pensar: ‘¿Y tanto rollo, tanta violencia por esto?’ ”, reflexiona el director. Lavaperros logra que uno no pierda de vista la cruel evolución de don Óscar, dejando ver que es más peligroso de lo que parece y que no puede mantener su poder, reflejado en una casa de campo agrietada y casi abandonada, como metáfora de sus malas decisiones y de esa violencia que lo rodea.



Precisamente, el actor Christian Tappan se destaca, gracias a una grandiosa interpretación de ese tipo de malvado que se deja hundir en sus excesos.

Lavaperros también consigue hacer una crítica social, a veces incómoda; lleva al espectador a una especie montaña rusa en la que se tiene cierta empatía por toda esa caricatura de la maldad y la carencia, pero luego reaparece una brutalidad ya normalizada o asumida para recordar que en el lugar donde se desarrolla la historia todo se mueve bajo la idea de que hay poderosos y subordinados y siempre están en conflicto por saborear el poder.

“Yo creo que hay más bandidos que películas de bandidos, y todo el mundo exige autoridad, pero nadie está dispuesto a cumplirla”. Es una reflexión que Carlos Moreno comparte y podría ser parte de la discusión que puede generarse luego de ver la película. Es hora de verla.



Andrés Hoyos Vargas

