Se estrena la producción más inescrupulosa y descarada de Netflix

Una inescrupulosa mujer saca provecho de su rol como tutora para desplumar a los adultos mayores a los que debe cuidar. Es la trama de la comedia de humor negro que Netflix está próximo a estrenar.



"En esta película nada es correcto, hay muchas cosas que están mal. Pero esa mentalidad de mujeres que hacen lo que quieren me gusta, porque hasta ahora muchos papeles siempre entraban en lo políticamente correcto", explica Eiza González en Descuida, yo te cuido -I Care a Lot en su título original-, que protagoniza junto con Rosamund Pike y Peter Dinklage.

González y Pike son una inescrupulosa pareja que se aprovecha de la ley de dependencia de Estados Unidos para crear una compleja trama en la que roba todas las pertenencias y el dinero de aquellos a quienes supuestamente ayuda. Cuando encuentran a una mujer millonaria, declarada dependiente por la fuerza, la pareja cree que ha dado con el blanco perfecto hasta que se da cuenta de que la anciana no es tan vulnerable ni tonta como parece.



"Perseguí mucho este personaje -asegura González-. Está padre tener un personaje que no está alienado con mis valores porque como actriz no puedes juzgar al personaje, tienes que hacer lo que toca". "Crecí en un país como México, que puede llegar a ser muy religioso y un poco misógino, por lo que siempre he vivido con una mentalidad de que la mujer no puede hacer esto o si lo hace será una zorra", añade.

La mexicana Eiza González. Foto: Netflix

El director, J Blakeson, ideó el argumento después de leer un artículo sobre los abusos que se comenten en el sistema estadounidense de tutelas legales para personas dependientes. Un asunto muy comentado estos días por el caso de la cantante Britney Spears y el movimiento #FreeBritney.

Care a Lot es una de la grandes apuestas de Netflix en su objetivo de lanzar una película a la semana, pero esta vez llega con un gran aval: La nominación a los Globos de Oro para Pike como mejor actriz de comedia. "Ella puede crear química con un pared", destaca González.

EFE

