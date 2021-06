Netflix se interesa en la vida sexual de las mujeres casadas

“Hay muchas series sobre sexualidad femenina, pero siempre son historias de mujeres solteras y terminan cuando tienen hijos. No hay series sobre mujeres que sean madres que exalten su sexualidad”, comenta BB Easton, la escritora del libro ‘44 Chapters About 4 Men’, que fue la fuente de inspiración de esta nueva producción.

Sexo /Vida (Sex/Life) la historia gira en torno a la sexualidad apagada tras varios años de matrimonio y cómo puede revivirse gracias a un triángulo amoroso, formado por Billie Connelly (interpretado por Sarah Shahi), su marido Cooper (Mike Vogel) y un pasado que ella añora y rememora en su diario, inicialmente como vía de escape a sus pasiones. Y es que Billie no siempre fue una esposa y madre de casa en los suburbios pues, antes de casarse con Cooper y mudarse a Connecticut, era un espíritu libre que vivía con su mejor amiga Sasha (Margaret Odette) en Nueva York.



El hastío de la vida matrimonial con un marido aparentemente aburrido y casi perfecto la lleva a escribir un diario y a fantasear sobre sus apasionadas hazañas con su exnovio Brad (Adam Demos), el gran amor que nunca superó.



La vida marital de Billie da un giro después de que su marido encuentra el diario. ¿Acaso la verdad sobre el pasado de ella iniciará una revolución sexual en su matrimonio o la conducirá por un camino de regreso a la vida que pensó que había dejado atrás con el hombre que le rompió el corazón?”, es la incógnita sobre la que gira la serie de Netflix.

BB Easton no ha participado de modo creativo en la adaptación, pero el personaje de Billie Connelly es, ante todo, una interpretación de Easton, una psicóloga infantil que trabajaba en un colegio y que comenzó a escribir sus memorias para desahogarse. Desde entonces, no solo su matrimonio sino su vida vivieron una auténtica revolución.



“Cuando lo escribí fue solo para mí. Solo estaba escribiendo lo que estaba sucediendo en mi vida, solo me estaba entreteniendo. Tomaron la trama central de una esposa y madre que en su matrimonio está completamente en un segundo plano y que comienza a escribir sobre su pasión por aquel chico como una forma de encontrarse a sí misma nuevamente y su esposo tropieza con este diario”.



La serie de Netflix habla del ocaso de la sexualidad en un matrimonio y de una mujer que quiere un cambio en su vida. Foto: Netflix

Así, mientras que “lo que sucede a continuación en mi libro es divertido, conmovedor y sexy, lo que sucede en la serie es dramático, escandaloso y realmente tenso”, cuenta la escritora.



“Es mucho más grande y audaz”, dice la autora de ‘44 Chapters About 4 men’, para quien, la sexualidad de la mujer siempre ha sido una especie de fuente de miedo. Creo que estamos empezando a ver cambios, pero va a tomar algo de tiempo y tenemos que aprovechar historias como esta para ayudarnos de verdad".



