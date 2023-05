Camila abre un perfil sexy en una aplicación de citas y encuentra al hombre de sus sueños: Fernando. Pronto descubre que ni es soltero y tampoco es Fernando. Camila cae en una trampa y todo se convierte en una pesadilla.

Dispuesta a todo para descubrir quién es realmente el hombre que conoció, la joven se empeña en identificar al infiel y hacerle pagar las mentiras que le dijo y cada promesa que le hizo, sin saber que se está adentrando en un intrincado laberinto de apariencias que engañan, sexo y crímenes.



La producción es una mezcla de intriga y erotismo. Foto: Netflix

Esa es la trama de Perfil falso, la nueva producción colombiana que llega a Netflix y que tiene como protagonistas a Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Manuela González, Víctor Mallarino, Mauricio Henao, Lincoln Palomeque, Felipe Londoño, Juliana Galvis, María Luisa Flores y a Juan Pablo Posada, entre otros.



La fuerte atracción en este drama erótico será la clave para que Camila descubra que su hombre ideal es el reflejo de una vida paralela, verdades a medias, triángulos amorosos y el sabor de lo prohibido. La producción fue dirigida por el colombiano Klych López-recordado por el largometraje Siempreviva- y creada por el chileno Pablo Illanes,

