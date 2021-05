Los superhéroes también tienen conflictos generacionales

Casi siempre los padres de los superhéroes terminan dejando ser a sus hijos o sacrificándose por ellos. La eterna batalla generacional, las barreras de edad y visión del mundo entre los nuevos poderosos no habían sido un gran problema dentro de la dinámica de esos superhéroes, hasta a la aparición de la novela gráfica El legado de Júpiter (Jupiter’s Legacy), que analiza cómo se pasa el poder a una nueva generación y los conflictos que ello conlleva.



A Netflix le interesó la idea y por eso consiguió que el creador de la historia, Mark Miller, se metiera de cabeza en el desarrollo de una serie que acaba de estrenarse en la plataforma y que lleva a sumar a un universo cada vez más amplio de personajes que tiene dones o fuerza y que tratan de usarla para el bien de la humanidad.



Pero en contextos como estos siempre hay que dar espacio a un conflicto que erige entre The Utopian, el superhéroe de dos siglos de edad que parece estar listo para darle paso a sus hijos Chloe y Brandon en su trabajo de mantener la paz y el equilibrio. Han sido años de trabajo y a la vez de tratar de asimilar cambios y puntos de vista que no encajan con el esquema con el que ha trabajado The Utopian.



A eso se suma que los nuevos héroes experimentan ciertos conflictos para adaptarse a su nuevo rol; algo clásico en estas historias, pero que para el propio Miller tiene sus diferencias en esta nueva narrativa de El legado de Júpiter.

“Mi única ambición era crear la mejor y más grande historia de superhéroes de todos los tiempos con estos libros. Un gran Señor de los anillos o Game of Thrones autónomo, pero con superhéroes. Trabajé en Marvel durante 10 años, hice Superman en DC, y solo quería aprovechar todas las habilidades que había adquirido para reinventar sus personajes y emplearlas para crear la franquicia más grande que pudiera imaginar”.



“Esto comienza en la década de 1920 y se extiende hasta el final de los tiempos, por lo que la historia es anterior a Marvel y DC Comics, y cubre todo, desde el significado de la vida hasta el secreto más grande del universo con literalmente un centenar de personajes diferentes. Pasé ocho semanas haciendo notas en 2012: mi oficina parecía la habitación de un asesino en serie, había pequeños Post-Its por todas partes y algunas de ellas estaban atadas. Trabajé en la historia de fondo que abarcaba los 100 años completos y no veía la hora de empezar a escribir el guion. Los cómics aún continúan. El último volumen, de 12 números, saldrá en junio de este año”, comentó en una entrevista que dio para Netflix.

Hay ambición en el desarrollo y riesgo en la estética de este producto con el que la plataforma quiere dejar una huella, posiblemente como ya lo han hecho en Amazon Prime Video con The Boys e Invencible: dos miradas atípicas al mundo de los superhéroes.



“Cuando estaba escribiendo Kick-Ass, era relativamente joven y podía recordar cómo era ser el chico de la escuela secundaria que leía cómics. Pero al desarrollar El legado de Júpíter acababa de tener nuestro segundo bebé, ahora tengo tres hijos, y las historias familiares de repente me resultaron un poco más interesantes. Realmente no ves muchas historias de superhéroes sobre hombres o mujeres con niños. Nunca ves a Superman o Batman o Spider-Man alimentando a un bebé a altas horas de la noche. Pensé: "¿Cómo sería si alguien tan genial como Superman se casara con alguien tan increíble como Wonder Woman y luego tuvieran un par de hijos?"

El legado de Júpiter Foto: Netflix

Para él, “hay una dinámica fascinante allí, y sería especialmente difícil para los niños estar a la altura de las expectativas. Así que apliqué esa dinámica muy humana a una plantilla de superhéroe. No se trata de atrapar a los ladrones de bancos o de luchar contra un científico loco. Se trata de los niños que nunca pidieron estos poderes queriendo seguir su propio camino. Se trata de que los padres miran el mundo que se suponía que debían salvar y lo ven más desordenado que nunca, y esto genera una gran cantidad de conflicto”, recalca Millar, que además fue guionista de la serie, para quien este era el mejor momento para desarrollar este aspecto en la trama.



Coloca a estos extravagantes personajes en el medio del mundo en el que estamos ahora, haciéndolos parecer impotentes y muy fuera de lugar cuando tienen el poder de literalmente mover montañas y cambiar el mundo de la noche a la mañana.



Una sensación que se puede correlacionar con los cambios y conflictos del mundo real en este momento de conflictos políticos, sanitarios y socioeconómicos. “Al desarrollar los cómics (2012), me llamó la atención la crisis financiera en EE. UU. del 2018 y cree algunos paralelismos con la caída de Wall Street que se dio en 1929, lo que llevó a una época de empobrecimiento y a que en 1938 apareciera Supermán como una especie de aspiración optimista e idealista para las personas. Nuestra serie refleja eso. Hay dos historias, una en ese 1929 trata sobre un tipo rico que lo pierde todo y comienza a tener estos sueños locos sobre una isla y tiene que reunir a un grupo de amigos para encontrarla, porque cree que hay un gran secreto que salvará a la sociedad estadounidense. Pero 90 años después, Estados Unidos todavía necesita ser salvado”.



“Hoy, lamentablemente, estamos atravesando una situación muy compleja de mercados inestables y el auge mundial del nacionalismo. En 2012 cuando comencé todo esto llegué a preguntarme hasta cuándo podría considerarse actual o relevante y, tristemente, creo que está más actual que nunca”, considera acerca de esta producción que cuenta con las actuaciones de Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter yTyrone Benskin.



