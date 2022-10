¿Se acuerdan de la famosa serie de los 60 Alfred Hitchcock presenta? Bueno, prepárense para ‘Guillermo del Toro presenta’. El director, guionista y productor mexicano tiene un fin de año lleno de estrenos: en diciembre se verá en Netflix su versión de Pinoccio, y en la misma plataforma estrena hoy la colección de su más reciente serie: El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.

Son ocho episodios de una hora cada uno, clasificados en cuatro temáticas centrales, que abordan el género fantástico, gore, gótico y son macabras, incluso grotescas, y fueron escritas y dirigidas por talentos que el mismo Del Toro escogió. El mexicano es el presentador y productor de las historias.



“Crecí viendo todas las antologías: Outer Limits, The Twilight Zone, Night Gallery, One Step Beyond. Me encanta Black Mirror, pero me preguntaba por qué no se hacen antologías hoy, claro... son muy difíciles de armar (se ríe). Es como filmar ocho películas al mismo tiempo, con muchas complicaciones y sabores diferentes. Pero creo que esa era la idea: ¿se puede retomar la era dorada de las antologías de fantasía con las que crecimos?”.



El gabinete de curiosidades... se compone de cuatro noches: la primera, Scavengers, que incluyó los episodios Lot 36 y Graveyard Rats; la segunda, Loners, con las entregas The Autopsy y The Outside; la tercera, Lovecraft, que revela las entregas Pickman’s Model y Dreams in the Witch House, y la cuarta, Visitations, con los capítulos The Viewing y The Murmuring.



Entre los actores figuran estrellas como Andrew Lincoln, Essie Davis, Glynn Turman, F. Murray Abraham, Rupert Grint, Tim Blake Nelson, Dan Stevens y Crispin Glover.

Guillermo del Toro escogió a los ocho directores de las entregas de la nueva serie. Foto: Netflix

¿Cómo definiría el término ‘gabinete de curiosidades’?

Hace muchos años, cuando viajar era algo que pocos podían pagar y la gente quería tener una idea de las maravillas del mundo, aventureros y charlatanes exhibían algo que se llamaba el ‘gabinete de curiosidades’. A menudo tenían el cráneo de un mamífero grande o el cuerno de narval –lo llamaban cuerno de unicornio–. La gente iba a verlos y eran una especie de símbolo de estatus. La persona que mostraba las curiosidades abría un nuevo mundo. Ahí nació la idea de la serie: ¿podemos abrir ocho piezas de una colección, curada por mí, con ocho directores que me gustan o sobre los que quiero llamar la atención –Guillermo Navarro, David Prior, Ana Lily Amirpour, Keith Thomas, Catherine Hardwicke, Vincenzo Natali, Panos Cosmatos y Jennifer Kent–, y darles total libertad y dejarlos hacer una pieza de 40 o 60 minutos a su gusto, apoyándolos? Emula esa idea de abrir un ‘gabinete de curiosidades’ para que los espectadores vean el mundo a través de los ojos de otra persona.

¿Cuáles son los ingredientes para una historia de terror?

Creo que el terror tiene una escala móvil, como el humor. Lo que te da miedo a ti no me da miedo a mí. Lo que es divertido para ti, a mí no me hace gracia. O viceversa. Así que lo importante es que haya una idea detrás.

¿Hay una línea conductora o cada historia es independiente?

Hay un hilo conductor en la primera temporada que son cosas ocultas, que no son evidentes al principio, realidades que existen bajo nuestro mundo. Pueden venir del espacio exterior, pueden existir bajo tierra, pueden existir en nuestras mentes. Pero la idea es que hay otra realidad que desconocemos.

Cada historia también parece tener un mensaje.

La idea es que cada una de las historias tenga un pequeño viaje para el personaje principal. Es una caída o un oscuro triunfo. Para mí, 'La autopsia' es un ejemplo perfecto de una historia que leí y nunca olvidé. La leí en los años 80 y pensé que no solo era aterrador sino conmovedor saber que el último triunfo de ser humano es sacrificarse. Cada uno de los elementos de las historias apela a cosas diferentes. Algunas son muy tranquilas. Otras son divertidas y juguetonas. Algunas son graciosas de manera desquiciada. Es un auténtico sampler de sabores muy diferentes.



Cultura, con material cedido por Netflix

Daphne Hoskins y Rupert Grint en el episodio 'Dreams In The Witch House'- Foto: Netflix

