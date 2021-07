Netflix quiere asustar adolescentes con ‘La calle del terror’

No hay nada más horrible que ser adolescente, vivir en un pueblo pequeño y llevar una maldición a cuestas. El cine de terror ha enseñado que esa ecuación tiene siempre un potencial de éxito y por eso se repite una y otra vez, con nuevos asesinatos y algunos sobresaltos. Es su esencia.

Prueba de ello es el estreno de la ambiciosa trilogía de películas de Netfix La calle del terror (Fear Street), que tendrá disponible su primera producción desde el 2 de julio y estrenará las otras dos historias el próximo 9 y 16 de julio, respectivamente.

Es cierto que existen series como Stranger Things o La maldición de Hill House que bien podrían saciar las expectativas alrededor del horror contemporáneo dirigido a una nueva generación consumidora de streaming, pero este primer capítulo: La casa del terror: 1994 ofrece algo más intenso y cruel.



Todo gira alrededor de Shadyside, un pequeño pueblo estadounidense en el que cada cierto tiempo hay una ciclo de violencia en el que los implicados son siempre los más jóvenes, que son víctimas de una macabra leyenda, hasta que un grupo de amigos deciden afrontar esa maldición.

La primera película mezcla una violenta trama alrededor de un grupo de jóvenes en un pequeño pueblo, con elementos paranormales y un poco de drama. Foto: Netflix

El reto fue convertir en héroes a quienes normalmente no encajan. FACEBOOK

La segunda producción será en 1978 y la tercera dará un giro al siglo XVII, en un ejercicio de ritmo y nostalgia que busca resolver el enigma.



Aquí hay camaradería, una gran dosis de tensión paranormal, pero está claro que la narrativa pretende atrapar al público más joven, el mismo que, en otras épocas, abarrotaba los cines para ver al asesino en serie Jason Voorhees de Viernes 13; a Michael Myers el enmascarado psicópata de Halloween o que se deleitaba tratando de descubrir al asesino de Scream. Es indiscutible que estas cintas han sido fuente de inspiración para la nueva trilogía de Netflix.

“Siento que en realidad se trata de una historia de amor”, dice sonriendo su directora Leigh Janiak (que se hizo famosa por la película de terror Honeymoon; algunos episodios de la serie Outcast y de la versión para TV de la misma Scream). Ella no bromea. “Al fin y al cabo se trata de un grupo de amigos que tratan de cuidarse entre sí para evitar ser las víctimas de algo aterrador y en esa situación se exploran otras emociones relacionados con la amistad y la hermanad”, agrega en una charla con EL TIEMPO.

Pero no hay que dejarse engañar. En el filme no cesan los hachazos, las puñaladas y los ritos con lo peor del más allá. “Las películas no pueden desconectarse de la idea de los Slashers (subgénero en las que un asesino se ensaña con adolescentes), filmes tan violentos y algo locos, pero a la vez tan divertidos como La matanza de Texas o cosas noventeras al estilo de The Faculty o Sé lo que hicieron el verano pasado (…) Fue bueno revisitarlas un poco, pero el reto fue convertir en héroes a quienes normalmente no encajan por su forma de ser o sus conflictos y que uno no se los imaginaría como protagonistas de un relato de horror”, comenta la realizadora.



Más allá de tributos o influencias, esta trilogía está basada en la serie literaria de R.L. Stine, una estrella del género de terror infantil y juvenil famoso por la colección conocida como Escalofríos. “Me encantó ser parte de este proyecto, porque cuando era más joven no solo iba al cine para aterrarme, sino que leí algunas de las novelas de Fear Street (su título en inglés) de Stine”.

Facebook Twitter Linkedin

Kiana Madeira (derecha) interpreta a Deena,, un personajes clave en la trama. Foto: Netflix

Estamos ante un escapismo pero a la vez frente a un impactante retrato de la juventud. La actriz Kiana Madeira, que hace el papel de Deena –uno de los personajes más poderosos de la trama, cree que es el escenario de un mundo (Shadyside) en el que se asfixia y se apuñalan los sueños de la juventud.



“Vivimos como encerrados en una caja con una sociedad que no comprende y que critica o lastima a estos personajes que están viviendo nuevas experiencias o cambios y que no se dejan vencer tan fácil”, reflexiona. Una mirada muy profunda de la protagonista, que no debe olvidar que su 'divino tesoro', es uno de los peores enemigos del cine de horror.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

