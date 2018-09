‘Set It Up’, la gran apuesta de Netflix por la comedia romántica

El primer paso fueron las series. En segunda instancia, casi de inmediato, vinieron los documentales. Y luego el paso fuerte, implacable dirían algunos, en dirección al cine de autor, ese que suele ganarse premios dorados en festivales prestigiosos. Netflix fue abarcando terreno audiovisual a una velocidad que la industria del cine y la televisión no habían visto nunca antes.



Y como parece que nada es suficiente para el gigante del ‘streaming’, se atreve con las comedias románticas, un género que los grandes estudios de Hollywood abandonaron a su suerte hace tiempo, disconformes con los resultados en la taquilla de estas historias que hace dos décadas lideraban las cifras de espectadores.

En su búsqueda por llegar a la mayor cantidad de público, Netflix redescubrió los relatos de amor y humor, romances bien contados, bien actuados, un lenguaje universal y con inagotables posibilidades particulares para su público global y multigeneracional. Esa es la fórmula mágica de ‘Set it up’, el mejor de los intentos de la plataforma por poner en marcha la nueva era dorada de las comedias románticas.



Pero claro, apostar por un género noble y rico en historias románticas no alcanza para revivirlo. Para hacerlo, como ocurrió en el gran renacimiento de este tipo de cintas que comenzó en 1989 con ‘Cuando Harry conoció a Sally’ y se extendió por poco más de una década antes de su inexorable caída, se necesitan guiones originales, inteligentes y atentos a los modos del enamoramiento en tiempos de redes sociales y los movimientos por la igualdad de género. Además de contar con unos protagonistas dignos de seguir los pasos de leyendas como Katharine Hepburn, Cary Grant, Julia Roberts, Hugh Grant y Sandra Bullock.



En el caso de ‘Set it up’, (que sobresale entre los productos de la ‘máquina’ Netflix) no le faltan ninguno de estos ingredientes. En el apartado técnico, la película está dirigida por Claire Scanlon, veterana realizadora televisiva, y está escrita por Katie Silberman, productora de la bien intencionada ‘Cómo ser soltera’. La trama empieza con el pie derecho al situar la acción en Nueva York, ciudad emblema del género, que le aporta actualidad y credibilidad al argumento, al seguir la exigente jornada laboral de Harper (Zoey Deutch) y Charlie (Glen Powell), asistentes de un par de jefes tan exitosos como temperamentales, caprichosos y egocéntricos. Cumpliendo con un requisito insoslayable del género, el primer encuentro entre accidental y tierno de los protagonistas ocurre fuera de hora en el ‘lobby’ del edificio de oficinas en el que ambos trabajan. El vínculo entre ambos comenzará como una amistad surgida del sufrimiento compartido y que luego se volverá complicidad cuando ambos se conviertan en ‘celestinos’ de sus jefes, interpretados con deliciosa irreverencia por Lucy Liu y Taye Diggs.



Con referencias a la cultura popular y el pasado ilustre de las comedias románticas, Deutch y Powell consiguen darles vida a personalidades definidas, individuales e independientes, y logran construir con química pura el arco narrativo de su relación. Un alentador primer paso hacia el posible renacimiento de un género que merece volver al centro de la escena.

Ficha técnica

‘Set It Up’: Estados Unidos, 2018.

Dirección: Claire Scanlon.

Guion: Katie Silberman.

Fotografía: Matthew Clark.

Edición: Wendy Greene Bricmont.

Elenco: Zoey Deutch, Glen Powell, Lucy Liu, Taye Diggs, Pete Holmes.

Disponible en Netflix.



NATALIA TRZENKO

LA NACIÓN (Argentina) - GDA

En Twitter: @LANACION