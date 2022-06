Netflix estrenó el tráiler oficial del remake a manera de musical de una de las películas más recordadas de los años noventa, ‘Matilda’. La plataforma ha detallado que este nuevo largometraje es una “nueva versión del musical ganador de los premios Tony y Olivier”, uno de los reconocimientos más importantes en el teatro.

Este es dirigido por Matthew Warchus y contará con música original y letras de Tim Minchin. La producción estará a cargo de Tim Bevan y Eric Felner junto a Jon Finn y Luke Kelly de The Roald Dahl Story Company.



Esta adaptación al teatro musical llevará el nombre de ‘Matilda the Musical de Rodald Dahl’ y contará la historia de una chica extraordinaria que descubre que tiene un superpoder, el cual utiliza para cambiar su historia y hacerse cargo de su propio destino.

Aún se desconoce la fecha exacta del estreno. Sin embargo, Netflix ha dado una que otra pista sobre este lanzamiento. De hecho, la plataforma anunció que esta película sería lanzada en diciembre.

Estos serán los nuevos actores

En esta nueva versión el personaje principal ‘Matilda’ será interpretado por la joven Alisha Weir. En la película de 1996, este fue papel fue interpretado por Mara Wilson.



Ya me estoy preparando para bailar con Matilda y Tronchatoro. ‘Matilda de Roald Dahl el musical’ llega a Netflix en diciembre. pic.twitter.com/njrWnD0TPG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 15, 2022

Además, la ganadora del Oscar Emma Thompson será la encargada de darle vida a una de las villanas más famosas, ‘Agatha Tronchatoro’. Este papel anteriormente había sido interpretado por la actriz alemana Pam Ferris.



La señorita ‘Miel’ en esta nueva adaptación será Lashana Lynch, quien también es conocida por actuar en la película “Dr. Strange In The Multiverse Of Madness”. En la versión de los noventa actuó Embeth Davidtz.

No sé a ustedes pero a mí siempre me ha dado como miedito Tronchatoro. 😰😅 ¿Ya vieron cómo se ve Emma Thompson en su caracterización de este icónico personaje para ‘Matilda de Roald Dahl el musical’? pic.twitter.com/zpSnfOUYsJ — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 15, 2022

