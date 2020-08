Zac Efron: de estrella juvenil a trotamundos ecológico

Es probable que lo último que esperaban los fanáticos de 'High School Musical' es que su protagonista, el galán estadounidense Zac Efron, les diera lecciones sobre la sustentabilidad ambiental y el buen vivir. A sus 19 años bailaba, cantaba y se involucraba en dramas adolescentes. Ahora, a los 32, recorrió varios lugares del mundo en busca de ejemplos de la mudanza que debe tener la humanidad para luchar contra el cambio climático.

Darin Olien, un ‘gurú’ de la vida saludable, autor de un par de libros al respecto, es el acompañante de Efron en esta travesía que incluye aventuras exóticas y personajes especiales. La experiencia y el conocimiento que tiene Olien sobre varios de los temas que están en el centro de la nueva serie documental de Netflix se complementan con la curiosidad y buen humor del actor.



Al inicio de cada uno de los ocho capítulos que componen 'Down To Earth with Zac Efron' (o 'Zac Efron: con los pies en la tierra', en su traducción al español) y en el tráiler que invita a seguir sus andanzas, el protagonista hace un pequeño resumen de lo que promete.



“Viajamos por el mundo buscando nuevas perspectivas para problemas muy viejos. La comida, el agua y la energía son esenciales para la vida moderna. Conoceremos innovadores ecológicos para ver cómo cambiar desde adentro”, dice Efron.



Uno de los temas que se tocan constantemente durante la serie tiene que ver con la alimentación. No solo se muestran diferentes y extrañas tradiciones culinarias, sino que cada capítulo propicia la reflexión sobre el origen de los alimentos y el impacto ambiental que producen sus procesos de extracción y producción.



Así es como en el segundo capítulo, antes de viajar a París para aprender sobre el sistema de tratamiento del agua de los grifos, Olien y Efron participan de una cata de aguas minerales con Martin Rise, el único sumiller ('sommelier') de agua certificado en Estados Unidos.

Con él aprenden varias cosas, como que el agua ‘pura’ no es sana, pues el líquido siempre tiende a tener minerales y, al quitárserlos en el proceso de purificación, buscará suplirlos con los del cuerpo tras ser consumida.



Durante todo el episodio se brinda información y cifras generales sobre el agua, su consumo y la importancia que tiene para los ecosistemas y los seres humanos. El caso del acueducto de París es un referente mundial de cómo se puede implementar un sistema amigable con el medio ambiente.



En su recorrido por Europa pasa por otros tres países en busca de ejemplos similares: personas, organizaciones o comunidades que han encontrado formas innovadoras de implementar costumbres y formas de consumo ecológicas.



El primero de ellos, que de hecho es el lugar con el que comienzan las correrías de este dúo, es Islandia: un bello país insular ubicado entre el norte de Europa continental y Groenlandia. Van allí detrás de la fórmula sustentable para extraer energía.

De paso, el famoso actor y su compañero se encuentran con paisajes impactantes, marcados por “el hielo y el fuego”, como el mismo Efron lo dice, pues la geografía de la isla está llena de glaciares y volcanes.



Esa inusual combinación, aparentemente contradictoria, es la que le da a Islandia la posibilidad de obtener el 100 por ciento de su energía de una fuente renovable, sacada de la reacción provocada por los gases minerales, el calor, las rocas y las cascadas.

Y de esas extrañas condiciones también sale un 'spa' geotérmico en el que los trotamundos experimentan con el calor de las aguas calentadas por la tierra. También prueban el ciervo, que es la comida típica de esta zona del mundo.

En el Viejo Continente también pasan por Londres, la capital inglesa, para analizar el exitoso sistema de recolección de basuras que ha implementado la ciudad para mitigar la contaminación. Así como recorren la isla italiana de Cerdeña, en busca de la clave de la alimentación de la población, casi toda longeva.

Al mejor estilo de los documentales de Discovery, uno de los lugares que Efron muestra de América es la Amazonia peruana, donde prueba larvas vivas. También visita Puerto Rico, en donde la alcaldesa de San Juan le hace un recorrido por la ciudad a él y a su colega, mostrándoles el impacto de los últimos huracanes que han pasado por la isla.



El documental tiene una fórmula exitosa: un rostro conocido y célebre da un mensaje claro sobre el cambio climático mientras atraviesa lugares impactantes.



Pero no se trata solo de poner una cara bonita, pues Zac Efron también es productor ejecutivo de la serie, puesto que el nuevo trotamundos es un activista ecológico que se ha comprometido con diferentes causas a lo largo de su carrera.



Así es como la estrella se consolida en ambos frentes: el activismo y la actuación. Hace algunas semanas se estrenaba '¡Scooby!', la nueva película animada del perro Scooby Doo, en la que el artista participa como Fred Jones. Mientras tanto, en Netflix se ve a un Zac Efron maduro que recorre el planeta en procura de un cambio.



