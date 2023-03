Ya era una tradición, para los millones de usuarios de la plataforma de 'streaming' Netflix que los viernes era el día para esperar sus estrenos más esperados, de cara a los fines de semana, siguiendo la costumbre de las grandes salas de cine.



Pero al parecer, la gigante plataforma de entretenimiento viene haciendo unos cambios en sus estrenos más esperados para los jueves, lo que refleja un cambio de estrategia.

Hace poco, 'Sombra y hueso', una de sus grandes apuestas, estrenó su segunda temporada un jueves. Pero no fue la única. Otras ambiciosas producciones de esta plataforma como 'Ginny y Georgia', 'Aquellos maravillosos noventa', 'Girls5eva', 'Outer Banks', 'You, Sexo/Vida o Vikingos: Valhalla' también se han estrenado un jueves.



“En Netflix no hay reglas, siempre exploramos nuevas fórmulas y le damos al suscriptor la posibilidad para que disfrute del entretenimiento cómo y cuándo quiera”, informan desde la plataforma. “No hay ningún cambio de estrategia”, sostienen ellos, según lo revela Pere Solà Gimferrer, del diario español 'La Vanguardia'.



"Los lanzamientos, sin embargo, sí indican una nueva tradición para las producciones estadounidenses, que suelen ser las producciones más costosas del servicio y las que tienen más posibilidades de sumar grandes audiencias. Sólo hay que ver, por ejemplo, que 'Stranger things' estrenó todas sus temporadas en viernes al igual que 'Ozark' o las series que sirvieron para consolidar el servicio en su mercado de origen, 'House of cards' y 'Orange is the new black'. Una de las excepciones recientes más destaca fue 'Miércoles' que, por supuesto, se estrenó un miércoles", anota el analista del diario español.



Solà se aventura a analizar algunas de las razones para que Netflix esté estrenando series importantes los jueves.



"El volumen de producción y de adquisiciones de Netflix les llevan a distribuir sus contenidos en distintos días de la semana para que todos los lanzamientos no coincidan en las mismas 24 horas", explica.