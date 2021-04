Estas son las 25 series más vistas en Netflix en lo que va del 2021

A continuación, la lista actualizada al 3 de abril, de las 25 series que más han sido vistas en la plataforma de streaming Netflix durante el 2021

1. CoComelon

2. Bridgerton

3. Ginny y Georgia

4. ICarly

5. Firefly Lane

6. Detrás de sus ojos

7. Jenni Rivera: Mariposa de barrio

8. Good Girls

9. Henry Danger

10. Cobra Kai

11. Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

12. Fate: The Winx Saga

13. Escena del crimen: La desaparición en el hotel Cecil

14. The One

15. L.A.'s Finest

Serie Lupin con Omar Sy Foto: Netflix

16. Ve, perro

17. Lupin

18. The Sinner

19. ¿Quién mató a Sara?

20. Asesinato entre los mormones

21. Last Chance U: Basketball

22. The Lost Pirate Kingdom

23. Los Irregulares

24. Confort en el campo

25. Las escalofriantes aventuras de Sabrina

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET