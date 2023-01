A las actrices Jenna Ortega y Lily Collins les está yendo bastante bien con los papeles que desarrollan en las series de Netflix, Merlina y Emily in Paris, debido a que se han convertido en un éxito total y esto les ha dejado a las protagonistas un salario de más de 20 millones de dólares por cada capítulo.



Según se conoció, se estima que Lily Collins ganó alrededor de los 25 millones de dólares por la serie de Netflix, Emily in Paris. De acuerdo con la revista Cosmopolitan calcularon una ganancia de alrededor 300 mil dólares por cada episodio, sumando un total de 3 millones de dólares por temporada.



Por el lado de Jenna Ortega al interpretar su personaje en la serie Merlina, se presume que fueron alrededor de 20 mil a 60 mil dólares por capítulo. Sin embargo, tras el éxito que obtuvo, se cree que en la segunda temporada su salario se incremente.



Además, Jason Bateman y Laura Linney también se suman a la lista de los mejores pagados por su serie Ozark, estos dos artistas ganan miles de dólares. Teniendo en cuenta que esta es una de las producciones de mayor prestigio entre los fans y la crítica especializada. Los protagonistas ganaron 300 mil dólares por cada capítulo, según la revista Variety.



Henry Cavill, quien protagonizó a Geralt de Rivia en la serie de Netflix The Witcher. Su participación cautivó a millones de espectadores, pero para sorpresa de muchos, abandonó su personaje y la serie. Se supo que el actor tuvo una ganancia de 400 mil dólares por episodio, en total realizó 16 capítulos durante las dos temporadas que estuvo.



En el caso de la serie romántica Bridgerton, no es un secreto que desde los primeros capítulos tuvo un gran éxito. En diciembre del 2020 el periódico The Mail on Sunday mencionó que Julie Andrews, voz en Bridgerton, ganó alrededor de 1.8 millones de dólares. Por otra parte, a Regé-Jean Page le habían ofrecido 50 mil dólares por capítulo y su regreso, pero finalmente lo rechazó.



