¿Es realmente tan buena la serie de Netflix 'Lupin'?

Las historias de ladrones sofisticados, simpáticos y con un poderoso código moral siempre van a gustar. Robin Hood; los delincuentes de 'La casa de papel' y, ¿por qué no?, hasta Chayo, el cerebro de la serie colombiana 'El robo del siglo', se acomodan muy bien a ese esquema.

Por eso no era tan difícil pensar en el éxito de Lupin, la producción francesa que desde este fin de semana se ha convertido en el tema de conversación entre los fanáticos de Netflix, ya que tiene a su delincuente carismático, bonachón y que se las sabe todas; y si no, pues se las inventa.



Lo invitamos a leer: Lupin, la serie de Netflix que está causando revuelo en todo el mundo



La serie, de cinco episodios (es seguro que vendrán más en otra temporada), cuenta las aventuras de Assane Diop, un hombre que se mueve por fuera de la ley pero que tiene como misión tratar de esclarecer un crimen del que fue acusado su padre.



De la mano de un poderoso Omar Sy (quizá uno de los actores más interesantes del cine francés y recordado por la famosa comedia Amigos y apariciones en películas como X Men: días del futuro pasado o Jurassic World), la trama se mueve entre el suspenso, el humor y la buena onda, a pesar de acariciar el bajo mundo. Asimismo, la historia de Lupin recalca la idea de que algunos poderosos no son tan buenos y merecen un castigo ejemplar.



Omar Sy asume todo el peso de los matices que quiere enseñarnos esta producción. Algo que no se complica y consigue que sus aventuras sean muy entretenidas y fáciles de masticar para el espectador.

Claro que puede exagerar sobre la buena suerte o la estupidez de las autoridades o los enemigos, para no hacer tan complicado ese viaje (lo cual es uno de los detalles para criticar más duramente), FACEBOOK

TWITTER

Es obvio que Lupin está hecha para hacer brillar a su personaje principal y no afronta muchos riesgos narrativos o de trama. Pero su ritmo nunca decae. Queremos siempre saber cómo va a lidiar con un nuevo obstáculo en esa travesía por encontrar la verdad.



Le puede interesar: Diez cosas que no sabía de la exitosa serie de Netflix ‘Lupin’



Claro que puede exagerar sobre la buena suerte o la estupidez de las autoridades o los enemigos, para no hacer tan complicado ese viaje (lo cual es uno de los detalles para criticar más duramente), pero al final se trata de un malvado que embruja a los que pueden hacerle daño y también a los que lo descubren en la plataforma digital.

Realmente, 'Lupin' es sólida: da lo que promete (pura diversión, nada más, aunque a veces intenta ser más profunda o dramática FACEBOOK

TWITTER

Parte del alboroto en redes sociales en el mundo estaría ligado a que tiene como fuente de inspiración a Arsène Lupin, un ladrón de cuello blanco creado por el escritor Maurice LeBlanc a principios de siglo y que se convirtió en un clásico de la literatura policíaca y la fuente de obras de teatro, otros relatos y hasta otra serie de televisión en el 2004, pero hay que decir que este Lupin solo lo tiene como referencia; obviamente, le rinde tributo, pero la narrativa de la nueva producción no replica de manera fiel lo que Leblanc convirtió en una saga que sobrepasó las fronteras de Francia. Ya están advertidos los fanáticos incondicionales del antihéroe literario que quieran comenzar a ver esta producción que también se ha mantenido entre las diez más vistas en Colombia.

El personaje tiene un intenso recorrido para llegar a la verdad. Foto: Netflix

Realmente, Lupin es sólida: da lo que promete (pura diversión, nada más, aunque a veces intenta ser más profunda o dramática) y algunas sorpresas, con un ritmo dinámico y el trabajo increíble y nada exagerado de Omar Sy, lo que le da credibilidad a al relato. Assane Diop se mueve en un universo de engaños, robos y la búsqueda de la justicia.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1