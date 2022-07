Ryan Gosling está sentado con una chaqueta de sudadera verde y una camiseta blanca. Sonríe cuando aparece en la cámara de Zoom, dejando en claro que está dispuesto a recordar la impactante aventura de acción desmedida, violencia, conspiraciones y hasta la pelea con el mismísimo Capitán América –Chris Evans– que vivió en su nueva película: El hombre gris (The Gray Man).



No hay que dejarse engañar, no es un superhéroe de Marvel, aunque la cinta fue dirigida por Joe y Anthony Russo (responsables del éxito de Avengers) realmente gira en torno al escape de la brutalidad y psicopatía de un Evans desatado en su nuevo rol de villano.



(Además: Día del perro: estos son los caninos más famosos en el cine)





“Soy un espía y estoy en una película de acción desbordante que me recuerda las cintas de ese género que yo veía cuando era más joven”, confiesa riendo Gosling en una charla con EL TIEMPO.



Pero no es cualquier agente de la CIA. Su capacidad para matar y sobrevivir sobrepasa los límites imaginables; es de esos personajes que cumplieron con las pruebas más exigentes para convertirse en una máquina eficaz de matar y vivir bajo las sombras, listo para hacer el trabajo sucio que le imponen en las altas esferas del poder.

No es la primera vez que el actor se mete de cabeza en una cinta de este género, se lo vio implacable en Drive o en Solo Dios perdona (las dos, de Nicolas Winding Refn), con la diferencia de que aportaba una densidad dramática y cierto misticismo a sus personajes, antes de entregarse a una violenta redención.

Con El hombre gris, Gosling se divierte un poco y caricaturiza la naturaleza indestructible de un John Wick y hasta un James Bond. Y ya se puede ver en Netflix.

“Es escapismo. Me gustó hacerla y convertirme en este espía que trata de vivir sus días como si fueran el último. Va a restaurantes caros mientras se prepara para aniquilar a un enemigo, pero todo cambia para él”, insiste.



En la cinta, de más de dos horas de duración, Court Gentry (Gosling) tiene que luchar por su vida, mientras se escabulle entre países, y resiste una persecución en un área urbana en Praga, que envidiarían los de la saga de Rápidos y furiosos.



Lloyd Hansen (Evans) es su némesis. Es otro asesino, pero sin barreras morales, disfruta la tortura, es excéntrico, hiperactivo, bulloso. “Me encantó que es el tipo de personaje que no tiene que disculparse por quién es. A menudo, los villanos no se sienten agobiados por esas complejidades. Tienen una comprensión clara de quiénes creen que son, y esa claridad, esa simplicidad, es refrescante para uno como actor”, reconoció en una entrevista con Complex.com Chris Evans al dejar de ser el superhéroe más admirado del universo de Marvel.

Facebook Twitter Linkedin

Chris Evans hace un rol de villano en ‘El hombre gris’. Foto: Cortesía Netflix

“Es una película de una escala impresionante y los hermanos Russo se han dedicado a hacer este tipo de cine desde hace décadas, así que no pude haber encontrado mejores compañeros para vivir esta aventura. Pero siento que es una cinta que muestra a un hombre con una naturaleza de antaño, es como un héroe análogo en un mundo digital y tecnológico”, explica Gosling.



“Todo lo que hace para tener un poco de ventaja en las situaciones extremas está relacionado con una especie de forma más práctica y humana de solucionar las cosas. Incluso tiene momentos de ingenuidad (...). Es un personaje que ha vivido preso toda su vida, controlado y manipulado por el sistema, y tiene una oportunidad para sentirse libre y hará todo lo necesario para seguir así”.



The Gray Man tiene ese halo de placer culposo, ya que no es más que el exceso de una trama que ronda lo predecible, pero tanto su protagonista como, sobre todo, sus directores consiguen darle un matiz de diversión y locura que la hace disfrutable.

Court Gentry entra al juego del gato y el ratón acompañado por la agente Dani Miranda, que le salva la vida varias veces, interpretada por la cada vez más eficiente artista del género Ana de Armas (que apoya en una misión a James Bond en Cuba en el filme No hay tiempo para morir). También se destaca la aparición del actor Regé-Jean Page, quien saltó a la fama por la serie Bridgerton, en el papel de Simon Bassett, y en esta cinta también decide probar el fruto de la maldad en el papel de Denny Carmichael, el jefe de las operaciones encubiertas de la CIA.



“No creo que sea malvado, tal vez lo que pasa con Denny es que tiene una moral flexible”, bromea, pero en realidad es una pieza fundamental en la cacería que propone la película.

“Aunque si me odias, habré hecho bien mi trabajo”, adelanta acerca de su juego de manipulación y su poder para desplegar tecnología, armas y mercenarios para aniquilar a un solo hombre que parece la versión contemporánea de Chuck Norris.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@AndresHoy1

Otras noticias de Cultura