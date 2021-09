Bob Ross: La fama, traiciones y dolor de la estrella del arte y la TV

“Todo el mundo ha soñado con hacer un cuadro alguna vez”, decía Bob Ross, y se convirtió en una estrella tratando de hacer posible esa idea.



Con su llamativa permanente durante más de veinte temporadas se dedicó a crear paisajes en El placer de pintar (1983-1994), uno de los programas más exitosos de la televisión pública y educativa en Estados Unidos, lo que catapultó a la fama.

“Ross era capaz de hacer una obra en menos de 30 minutos, trazando delgadas líneas horizontales que luego se transformaban en árboles o empujando el pincel en el lienzo para dar paso a “magnificas nubes”, como él mismo las describía.



Nunca fue un tipo de grandes museos o subastas, pero sí engalanó el logo de MTV en su mejor época de música y hasta fue parodiado y homenajeado en programas como Padre de familia o por el propio Deadpool.



Bob Ross se merecía un documental por meterse en la locura de decirle a todo el mundo que ellos podían ser artistas y por incitar a que los cursos de pintura de fin de semana se convirtieran en algo más que un pasatiempo, pero contar su historia no podía ser tan artística, sino bastante emotiva y claramente agridulce.

Bob Ross: pequeños accidentes felices, traiciones y avaricia, de Netflix, se enfoca en un piloto de la Fuerza Aérea que descubrió en Alaska que le gustaba pintar la naturaleza; a través de un arte sencillo y sin pretensiones, que luego le mostraría cuál sería su papel en el mundo.



También puede leer: El arte y el caos de Frida Kahlo



Pero este no es el típico recuento de sus aventuras artísticas, sino la vida de un hombre que no parecía dimensionar el fenómeno en que se convirtió.



La producción ofrece un engañoso retrato de una celebridad (en realidad quiere bajar a la estrella a la tierra) que estaba a años luz de ese concepto. “Pintar me da la verdadera libertad”, dice en una de las escenas el protagonista de esta historia.

Bob Ross tenía una voz suave y se tomaba muy en serio su trabajo frente a las cámaras. Él insistía en que no era famoso, pero una visita suya a principios de los 90 a Central Park, en Nueva York, hizo que una multitud llegara al lugar con cientos de lienzos pintados en sus casas, seguramente creados paso a paso durante algún episodio de El placer de pintar.

Facebook Twitter Linkedin

Steve Ross, el hijo de Bob, ha tratado de mantener el legado de su padre. Foto: Netflix

Pintar me da la verdadera libertad. FACEBOOK

TWITTER

En Japón, México y Turquía también lo adoraban, y su cara se convirtió en la imagen de una línea de pinceles y utensilios de arte que comenzaron a venderse por montones. El sueño se había cumplido, pero luego vendría la pesadilla.



Hay que decir que es interesante cómo el documental conecta no solo el viaje entre la obra y esa técnica rápida de crearla o el descubrimiento de un tipo sencillo que puso a pintar a todo el mundo, sino la manera como su historia va encontrándose con los conflictos de poder y las triquiñuelas de los que ayudaron (o se aprovecharon) a forjar la leyenda de este simpático personaje.



Tonos grises aparecen en la trama, como las revelaciones del hijo del protagonista: Steve Ross, acerca de las batallas que encaró su padre. Steve se vislumbraba como el sucesor del fenómeno, y ese era el plan de su progenitor.

“Él pinta mejores montañas que yo”, resaltaba Bob en un capítulo de El placer de pintar, pero Steve no quería ser una extensión de los logros de su padre.



La tensión entre ellos es solo un ingrediente que se suma una receta en la que la viudez, el cáncer y una pelea con sus antiguos amigos y creadores de su marca también tienen protagonismo. Ahí, la trama se torna más tensa. Es verdad que al principio se reitera su gran evolución en la pequeña pantalla, pero el giro que da el documental refleja algo espeluznante: el arte no siempre te libera, a veces te esclaviza o te roba algo valioso.



Le puede interesar: 'La casa oscura': la aterradora histpria de una viuda perturbada.



Esa parece ser la gran moraleja en Bob Ross: pequeños accidentes felices, traiciones y avaricia, aunque en realidad la historia no deja de lado algunas pinceladas de esperanza.

Cultura

@CulturaET