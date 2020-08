El actor Andrés Parra cuenta como fue meterse en 'El robo del siglo'

Cuando el proyecto de una serie llamada 'El robo del siglo' le llegó a las manos al actor Andrés Parra el proyecto le pareció “bacanísimo”, ya que se trataba de la historia de un robo a un banco y la manera como se iban a llevar la plata. Después cayó en cuenta de que se trataba de una trama inspirada en el atraco más grande y, posiblemente más famoso, de la historia de Colombia.

'El robo del siglo' es producida por Netflix y retoma a manera de ficción el plan y atraco de más de 24.000 millones de pesos al Banco de la República de Valledupar, que se llevó a cabo en octubre de 1994 y que además del impacto mediático que generó en su momento, afectó la circulación de efectivo en el país y tuvo también repercusiones económicas.



(Le puede interesar: Así se robaron $ 24.000 millones de un banco sin hacer un solo disparo



La serie explora la manera en que se desarrolló esa operación ilegal, describe con cierta ironía y hasta humor a quienes se le midieron a ese plan y lleva una historia cargada de acción y tensión que no termina con el impresionante botín de seis toneladas de billetes en manos de los delincuentes.

Parra habla del efecto que deja su personaje, un hombre que cae bien, a pesar de ser un criminal muy especializado y cargado de mentiras dentro de la ficción. FACEBOOK

TWITTER

Estará disponible en la plataforma de Netflix a partir del 14 de agosto y tendrá seis episodios. Y su protagonista, Andrés Parra, conversó con EL TIEMPO de esta nueva aventura en la que interpreta a Chayo, uno de los cerebros de la banda que quiere dar el golpe, junto a Christian Tappan (El abogado) y Marcela Benjumea, que hace el papel de Doña K. Una historia en la que no faltan los contratiempos o giros inesperados.



Parra habla del efecto que deja su personaje, un hombre que cae bien, a pesar de ser un criminal muy especializado y cargado de mentiras dentro de la ficción.



En esta serie hay acción, maldad y hasta un poco de empatía por los personajes, a pesar de su naturaleza criminal…

Lo que yo creo es que justamente eso los hace tan peligrosos, que nadie se imagina que sean capaces de algo así. Y eso aplica al día de hoy: usted ve ciertos líderes políticos que uno dice: ‘pero él jamás sería capaz… pero si él es un santo de Dios’, pero tienen una oscuridad que camuflan de una manera miedosa.



(También puede leer: Estas son las tres series con los superhéroes más violentos y brutales)



La gente que tiene esas sociopatías son tan difíciles de identificar porque en su cotidianidad son totalmente normales, son buenos papás, buenos amigos, son justos, son rezanderos, hablan bonito y de repente lo que usted ve chévere es otra cosa. Pero eso es lo más interesante. Chayo tiene una doble vida y una capacidad de mentir y de guardar secretos en un rango casi psicópata.

Andrés Parra en su papel de Chayo. Foto:

El caso que inspiró a la serie revolucionó al país. ¿Cuál fue su reacción cuando le llegó el proyecto?

Yo me acuerdo de que me mandaron una sinopsis, pero en ese momento no lo asocié al caso real. Me llamó la atención, me parecía una serie entretenida, el tema era bacanísimo: una banda y esa idea de una especie de road movie en serie (historia que se cuenta en carretera, en movimiento todo el tiempo), pues trata –además del plan del robo– de cómo se llevaron ese botín hasta Bogotá.

Marcela Benjumea, Andrés Parra, Juan Sebastián Calero y Christian Tappan. Foto:

Imagínese un camión con seis toneladas de plata, todo el mundo sabiendo que el camión existe, pues cuando estalló el escándalo solo ha pasado un día. Y usted tiene que llevarse ese dinero por tierra, sabiendo que por fuera lo están cazando: guerrilleros, paramilitares, policía, Ejército, narcos y ladrones… Eso es una vaina muy intensa. Además, volver a trabajar con Christian Tappan (compartió con el actor en 'El patrón del mal') y por fin trabajar con Marcela Benjumea y todos, fue como que de una dije: ¡Vámonos!

¿Fue difícil meterse en la trama, en la piel de su personaje?

Muy difícil, porque este proyecto me agarró como en una crisis de la que creo que no he salido del todo. Porque Imagínese un camión con seis toneladas de plata, todo el mundo sabiendo que el camión existe.

¿En qué términos?

Es que yo peleo mucho con la forma y la verdad, y peleo mucho cuando estoy tan cercano. No sé, creo que soy un actor que necesita mucho transformarse radicalmente y cuando me enfrento a estos personajes que lo único que piden es verdad, sin artilugios o efectos, se me complica la vida. Este man (Chayo) suena como yo. Pero fue muy chévere porque también permitió y abrió espacios de discusión que yo valoro mucho con Marcela, con Christian y con Juan Sebastián… ¿Ustedes como hacen?



(Lo invitamos a leer: El actor mexicano Diego Luna quiere comer y debatir en ‘Pan y circo’)





¿Cómo definiría El robo del siglo?

Es una serie que le mostrará al espectador cómo se ejecutó el robo. Los colombianos tenemos ese récord: el robo en efectivo más grande de la historia de la humanidad; nadie había sacado tanta plata en efectivo de un banco, nunca; eso no lo han superado. ¿Dónde fue? Pues en Colombia, otro palo para nuestro baúl de cosas de cafres.

Además, volver a trabajar con Christian Tappan (compartió con el actor en 'El patrón del mal') y por fin trabajar con Marcela Benjumea y todos, fue como que de una dije: ¡Vámonos! FACEBOOK

TWITTER

Escena de 'El robo del siglo' . Foto:



¿Realmente qué lo sorprendió ya dentro de la historia?

Me sorprendió mucho ver cómo estas estructuras criminales son en realidad una empresa, y que se dedican a un proyecto durante años para dar el golpe. El crimen, de verdad, para alguna gente es su forma de vida, tiene escalafones y jerarquías y como cualquier otra profesión, eso fue lo realmente impactante de mi personaje.



También hay un poco de humor y de burla a esa tensión entre regiones…

Sí. Esta cosa regional nuestra que es tan chimba. Tenemos una serie de prejuicios frente a los costeños, a las paisas, a los rolos… Eso es muy de nuestra cultura. Los rolos en la Costa viendo cómo sobreviven, eso es divertido, y el cachaco en playa. Yo me casé con una costeña y eso a mí se me abrió ese universo.

Imagínese un camión con seis toneladas de plata, todo el mundo sabiendo que el camión existe FACEBOOK

TWITTER

Usted ha tenido mucha presencia internacional este año con la película La odisea de los giles (2019, disponible en Fox), la serie El presidente (2020, Amazon Prime) y ahora El robo del siglo (2020, Netflix)…

Cuando terminamos de hacer El robo del siglo como que yo caí en cuenta de eso: ¡va a haber estreno en las dos plataformas! Imagínese un camión con seis toneladas de plata, todo el mundo sabiendo que el camión existeen diciembre; por lo tanto, yo no recibo sueldo desde esa época.

Muy seguramente me vaya limpio hasta el año entrante FACEBOOK

TWITTER

Muy seguramente me vaya limpio hasta el año entrante. Este ha sido un año de disfrutar estos dos estrenos y no pensar tanto en lo otro, y confiar en que vamos a estar pronto en un set de grabación: esa es la única esperanza que tengo, que todos podamos volver a trabajar.



La situación del arte es muy compleja. Va a ser trágico. Pero ahora también tengo ganas de ver qué fue lo que hicimos en 'El robo del siglo'… ¡Mucho viaje tan loco esa vaina!



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1