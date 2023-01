Algunos podrían pensar que no hay mucho que contar de la vida de la actriz Pamela Anderson. Famosa por su trabajo en la serie Guardianes de la bahía, referente de belleza y sensualidad en la década de los 90 y el centro de cientos de chismes y polémicas por su vida amorosa y hasta por un video sexual privado que se viralizó en internet cuando ni siquiera existían las redes sociales o la obsesión por la vida privada de las estrellas a través de esa tecnología.

CJ Parker fue interpretada por Pamela Anderson, Foto: NBC - EFE

Sin embargo, ese panorama no frenó la intención del director y realizador Ryan White de hacer un documental de esta rubia despampanante a la que la farándula casi nunca le ha dado voz frente a tanto escándalo o chisme mediático. White, quien consiguió una copia del borrador de la autobiografía de Pamela Anderson, quedó sorprendido al comenzar a leerla.

“Estaba asombrado por lo convincente que era. Pamela lo había escrito ella misma y fue realmente divertido, fresco y tenía una narración muy aguda. Esta mujer no era lo que uno podía esperar o creer”, reconoció en una entrevista —a la que tuvo acceso este diario— el realizador, quien, desde ese momento, encontró el tema para su documental: Pamela Anderson: una historia de amor, que se estrena el 31 de enero , en Netflix. Él quería la versión del trayecto a la fama desde los ojos de su protagonista principal.

“Tienes la sensación de que ella es realmente solo una chica de una pequeña ciudad isleña que quedó atrapada en un tornado durante 30 años y está ahora de vuelta, en esa pequeña isla (ser refiere a Ladysmith, en Canadá). De hecho, durante mi primera llamada vía Zoom con ella, reapareció en su pequeño cobertizo para botes y fue un momento tan intimidante para mí estar cara a cara con un ícono, pero ella calmó mi ansiedad de inmediato. Nada se sentía artificial de ninguna manera, yo estaba cautivado. Era como si pudiéramos transmitir el espíritu de esta llamada de Zoom en toda la película, creo que sorprenderá a la gente en la mejor de las maneras”, recalcó Ryan White, dando pistas del tono reivindicador de su producción.



La idea era tener la versión de la protagonista

La visión del director se fortalece en la de la productora del proyecto, Jessica Hardgrave, que apoya ese enfoque y alimenta la idea que existe alrededor de la fama.

“Creo que lo que Pamela tiene en común con todas las celebridades es que ellas tienen una profundidad de carácter que proviene de enfrentar la adversidad de alguna forma. Todos han tenido que luchar y luchar y hacer uso de cualquier forma de optimismo para no derrumbarse ante el escrutinio del ojo público”.

Pamela Anderson: Una historia de amor le da voz a la protagonista para hablar de la fama y el escrutinio público. Foto: Netflix

“Después de hacer Be Water sobre la vida de Bruce Lee, dirigí mi atención a otros documentales de famosos. Me encantan las historias de mujeres y con Pamela me vinieron a la mente muchos recuerdos. Yo era una niña de los 80 y 90, así que ella era una constante en la televisión y en las noticias. Pero al comenzar a investigar ahora me di cuenta de que no había nada por ahí que se sintiera como propio, todo era la opinión de otros acerca de la vida de la artista”, reconoció Hardgrave.



La ambición de hacer realidad aquella frase ‘En sus propias palabras’ tenía que alimentarse con un ritmo diferente que el de algunos registros del ascenso y la caída de una estrella.

Tenía que llamar la atención, pero durante el proceso de investigación y recopilación de material de archivo (del cual mucho fue compartido por la propia Pamela Anderson, que tenía guardados casetes de video de entrevistas y material audiovisual en su casa en Canadá).



Facebook Twitter Linkedin

Pamela Anderson vive ahora más traquila en una zona costera. Foto: Netflix

El escándaloso recuerdo de un video erótico

Pero el proceso tuvo un giro interesante tras el estreno el año pasado de la serie Pam & Tommy, que contaba el famoso episodio del video erótico de la actriz con su expareja Tommy Lee y cómo ese material terminó siendo duplicado y ofrecido a través de internet.

“Vi esa serie, pero su tema estaba solo enfocado en una polémica que tuvo que lidiar Pamela Anderson, pero no era fiel a lo que representa ella o quien es en realidad. La vida de Pamela es mucho más que una cinta robada de su casa”, contó el director del documental.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz y modelo odió la serie acerca de su experiencia con un video erótico robado de su casa. Foto: Netflix

Obviamente, ese momento está retratado en el documental. “Fue difícil verla pasar por eso, no puedo imaginar lo que debe haber sido para ella que el mundo se concentrara en el momento más traumático de toda su vida de nuevo, 30 años después. Uno pensaría que una celebridad de ese calibre lidiaría sin problema ante eso, pero realmente la lastimó. Pero tengo que darle el crédito de que ella estuvo dispuesta a hablar de ello con nosotros. No se censuró a sí misma y estaba abierta sobre sus sentimientos mientras estaba pasando por eso y la humanizó mucho más”.

La redención y la esperanza

Pamela Anderson: una historia de amor describe un trayecto a una fama que apareció muchas veces de la nada. Mezcla de suerte, belleza y el talento de una mujer capaz de sorprender con sus atributos y con la capacidad de encajar en las oportunidades que le iba dando el destino.

Desde una traumática experiencia al ser violada en su adolescencia; su llegada a la Mansión de Playboy, pasando por su época de más brillo como la salvavidas C. J. Parker, la revelación de que el actor Tim Allen le mostró el pene en la época en la que ella apareció en la comedia de TV Home Improvement; pero a la vez haciendo un retrato de una mujer fuerte que superó muchos de esos momentos incómodos y traumáticos, convirtiéndose en un referente para una generación.



“Ella tiene los ojos muy abiertos. Como en aquella escena de su primera llegada a la Mansión Playboy lo está asimilando todo y experimentándolo por completo. Y lo aborda todo, ya sea su matrimonio o su trabajo, con ese sentido de asombro y esperanza”, finaliza, Jessica Hardgrave.



CULTURA

