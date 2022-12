Por esta época, balances y proyecciones son el pan diario. El 2022 ha sido el escenario de una tensa relación entre las salas de cine y las plataformas, aunque en algunos casos han resultado los mejores aliados. Netflix, la preferida durante años, debió trazar un plan de producción propia e innovar sus contenidos para mantenerse, capturar su audiencia y competir con monstruos como Disney+, Star+, HBO Max, Prime Video, Apple TV, Paramount+ o nuevas plataformas para el público latinoamericano, como ViX (Televisa y Univisión).

Del regreso de Grease, pasando por That 70s Show, hasta Scooby-Doo, la industria del streaming tendrá en 2023 un aire de nostalgia gracias al estreno de precuelas, secuelas y la llegada de esperados finales de algunas series icónicas. El entretenimiento ha encontrado en la nostalgia la clave del éxito comercial a la hora de contar historias. Prueba de ello ha sido la cantidad de series ambientadas en el pasado, como ocurre con el fenómeno mundial de Stranger Things, que revive la década de 1980; las nuevas historias derivadas de los filmes de la saga Star Wars (The Mandalorian o Andor), o el resurgimiento de Karate Kid en la serie Cobra Kai. La fórmula se repite en los estrenos más esperados del próximo año.

Netflix

'The Crown' en su quinta temporada. Foto: Netflix

Las series se ratifican como el mayor atractivo de la plataforma. Entre la masiva producción que tiene preparada Netflix llegará la cuarta temporada de You, un thriller que ha conquistado a su público.



Un par de spin-off será lo más esperado del año: La reina Carlota: una historia de los Bridgerton y Berlín, uno de los personajes más populares de la exitosísima La casa de papel, tendrá su producción original.



Hablando de Los Bridgerton, se verá su temporada número 3; The Witcher, con Henry Cavill, terminará en el 2023 en su tercer ciclo; Black Mirror vuelve en contra de todos los pronósticos con su sexta parte; Snowpiercer contará su temporada 4, y cerrando su historia como una de las grandes series de los últimos años aparece The Crown, inspirada en las vivencias de la corona británica.

La impresionante transformación de Bradley Cooper en el filme 'Maestro'. Foto: Netflix

En cuanto a películas hay pesos pesados en la dirección y actuación. Se estrenarán Luther, inspirada en la serie con Idris Elba; Heart of Stone (con Gal Gadot); La sociedad de la nieve, del español Juan Antonio Bayona (el mismo de El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme); Rebel Moon, lo nuevo de Zack Snyder, director de 300 y La liga de la justicia; The Wonderful Story of Henry Sugar, del director Wes Anderson, director de Fantastic Mr. Fox, El gran hotel Budapest y Moonrise Kingdom , y Maestro, el biopic del legendario director de orquesta Leonard Bernstein protagonizado y dirigido por Bradley Cooper.

Disney +

Loki regresa con su carisma y peligroso encanto en una serie de Disney Plus Foto: Disney Plus

Una de las más potentes plataformas llegará cargada de estrenos de sus casas Disney, Disney Animation, Marvel y 20th Century Studios (antes Fox).



El Universo Cinematográfico de Marvel contará a mitad de año con la segunda parte de Loki y el estreno de Echo, una serie derivada de Hawkeye (2021) en la que se explora el origen de la superheroína Maya López. Otros estrenos del año son Gina Yei, que llegará el 11 de enero, y Mila en el multiverso, el 25 del mismo mes. Las series de Peter Pan y Wendy y Win or Lose también debutarán en una fecha que está por confirmarse.



Walt Disney Animation Studios contará con Iwájú, American Born Chinese, La familia Proud: mayor y mejor y Marvels Moon Girl and Devil Dinosaur.



La cuarta etapa de la serie High School Musical, inspirada en el famoso musical, será otro de los títulos esperados del 2023; junto a Star Wars: Young Jedi Adventures (serie animada), Los Muppets y la segunda temporada de Mayhem Doogie Kamealoha, M. D.

Entre las producciones locales de Disney+ para el próximo año se destacan C. H. U. E. C. O., Freeks, Viaje al centro de la Tierra y una nueva temporada de El club de los graves, protagonizada por Carlos Vives.

HBO Max

'The last of us', la gran apuesta de HBO. Foto: HBO MAX

Sin duda uno de los lanzamientos más esperados del año es el drama posapocalíptico protagonizado por Pedro Pascal The Last of Us, basado en el videojuego homónimo de Naughty Dog, creado en 2013. A la plataforma llegará el 15 de enero y contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado sobreviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador. La acción continúa para los fanáticos de John Wick con The Continental, la precuela del filme protagonizado por Keanu Reeves que está ambientada en el Nueva York de los años 70 y es protagonizada por Colin Woodell y Mel Gibson.



La exitosa serie sobre el poder y las familia Succession tendrá su cuarta temporada, y Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers contará su segunda temporada sobre el famoso equipo de baloncesto de Los Ángeles.

Prime Video

Escena de la serie 'The Marvelous Mrs. Maisel.' Foto: Amazon Prime Video

The Marvelous Mrs. Maisel, una de las favoritas de los Premios Emmy, llega a su final con una quinta entrega y es uno de los títulos del año para la plataforma.



Otra gran apuesta es el filme Bodas de plomo, con Jennifer López y Josh Duhamel, una comedia romántica que involucra a las familias y un viaje de celebración.



Dos producciones fuertes serán hechas en Colombia: LOL, Last One Laughing Colombia, la serie de competencia de comedia ganadora del premio Emmy, que será presentada por Jorge Enrique Abello y tendrá su capítulo local con comediantes renombrados que luchan por un gran premio en efectivo; y Los iniciados, con Andrés Parra, que dará vida a un periodista bipolar y alcohólico que deberá enfrentarse a sus demonios si quiere llegar al fondo del asesinato de su amigo, mientras la ciudad donde vive enfrenta una creciente escasez de agua y una ola de corrupción.

Otras plataformas

La serie 'Servant' estrena su nueva temporada en la plataforma AppleTV+. Foto: Apple

* Las icónicas chaquetas rosas de las chicas rebeldes de Grease volverán a Paramount+ en la serie musical Grease: Rise of Pink Ladies. Se trata de una precuela de la famosa historia de amor que John Travolta y Olivia Newton-John protagonizaron en 1978 en sus papeles de Danny y Sandy. La misma plataforma mantiene vivo el legado de los viajeros de la tripulación del USS Enterprise con el estreno de una tercera y última temporada de Star Trek: Picard, el spin-off centrado en el almirante retirado Jean-Luc Picard (Patrick Stewart).



* Ted Lasso y Servant, de M. Night Shyamalan, tendrán sus nuevas temporadas; mientras Harrison Ford será un terapeuta que dejará de lado la ética profesional en su trabajo dando sus verdaderas opiniones a sus pacientes en Shrinking. Todas se verán por Apple TV+.



* Only Murders in the Building se verá por Hulu.



* Kaçis: escape terrorista será una serie de estreno de Star+, la primera producida en Turquía sobre un fotógrafo de guerra.



CULTURA con información de Efe

