Ya está todo listo para el evento virtual organizado para los fanáticos incondicionales de Netflix; los que devoran sus series y han esperado mucho tiempo para saber lo que se estrena, lo que regresa y las sorpresas de la plataforma de streaming.

Precisamente ya se reveló el cronograma completo de Tudum, el encuentro global para esos seguidores, que en esta ocasión será presentado por Gal Gadot, Millie Bobby Brown, Jamie Foxx; así como por Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Sebastián Martínez, protagonistas de la serie Pálpito, que ha sido una de las más exitosas en Netflix.

Tudum representa la oportunidad de tener a la mano detalles de nuevas producciones como The Watcher, la serie de Ryan Murphy que presenta su primer tráiler y anuncia la fecha de estreno de la espeluznante miniserie de misterio protagonizada por Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale y Mia Farrow, entre otros.

Así como el elenco de Sombra y hueso revelará un adelanto exclusivo de la segunda temporada de suspenso y fantasía. Al igual que detrás de cámaras de la serie de superhéroes The Umbrella Academy y un adelanto de la cuarta temporada de Manifiesto, la impactante serie de misterio y drama que se estrenara el 4 de noviembre de este año.



The Umbrella Academy ya tiene disponible su tercera temporada en Netflix. Foto: Netflix

También habrá detrás de cámaras de la más reciente temporada de Strangers Things y algunas dinámicas con sus protagonistas. Jenna Ortega compartirá material de la serie Merlina. India Amarteifio, la actriz protagónica de Queen Charlotte, hablará de la producción junto a la creadora Shonda Rhimes.

¿Dónde se podrá ver?

Tudum estará disponible a través de los canales de YouTube de Netflix en todo el mundo en 29 idiomas, incluyendo YouTube.com/Netflix. Más información sobre la agenda de este evento en Tudum.com/event.

A las 9:00 p.m. del 23 de septiembre, Tudum iniciara con un show en Corea del Sur. El 24 de septiembre a las 12:00 del día del 24 de septiembre, Tudum comienza con un programa de dos partes, la primera en los Estados Unidos y Europa en América Latina, las cuales incluyen sorpresas de otros países. A las 11 p.m. se cerrará el evento con algunas estrellas de las series y películas de Japón.



Más revelaciones

Henry Cavill hablará de la tercera temporada de The Witcher, que se estrenará en el 2023, con un adelanto detrás de cámaras con Anya Chalotra y Freya Allen. Otra sorpresa será la aparición de Omar Sy, estrella de Lupin y de Alex Pina y Pedro Alonso, revelando detalles de Berlín, la nueva serie derivada de La casa de papel.

Omar Sy hablará de la nueva etapa de la serie Lupin. Foto: Netflix

No faltarán apariciones especiales de miembros del elenco de El juego del calamar, Bridgerton, Emily en París; mientras que Chino Darín y Peter Lanzani adelantarán información de la segunda temporada de El Reino. A la par con detalles del nuevo ciclo de la producción colombiana Pálpito.



Pálpito tendrá una segunda temporada. Foto: Netflix

Los fanáticos del cantante Fito Páez tendrán acceso a material de la serie El amor después del amor y habrá espacio para lo nuevo de Élite y la competencia musical de La firma, con Rauw Alejandro, Nicki Nicole, Yandel, Tainy y Lex Borrero, quienes buscarán a la próxima estrella de la música.

Las películas

Gal Gadot dará una mirada detrás de cámaras de su película Heart of Stone con Jamie Dornan y Alia Bhatt. Mientras Rian Johnson presenta un video exclusivo de la película Glass Onion:un misterio de Knives Out.

Jason Momoa hablará de su papel en El país de los sueños y Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, anunciarán la fecha de estreno de su próxima comedia romántica Your Place or Mine. Mientras que habrá espacio para un detrás de cámaras de Pinocho de Guillermo del Toro y un primer vistazo exclusivo a la película de Jennifer López The Mother. Millie Bobby Brown presentará el tráiler de la segunda parte de Enola Holmes; entre otras producciones.

