Christian Bale no tuvo que bajar de peso al punto de la desnutrición para su nuevo papel, como sí lo hizo en El maquinista (2004), perdiendo más de 20 kilos. Tampoco se excedió con una dieta de más de cuatro mil calorías para protagonizar la saga de Batman un año después o hacer ejercicio durante meses para bajar de nuevo en su trabajo en The Fighter, como un boxeador retirado y adicto a las drogas.

El actor galés llega ahora sin cambios radicales y con buena salud –después de sus excesos en aras de ser verosímil en sus papeles en el cine– como protagonista de la película Los crímenes de la academia, un thriller contenido que se estrena hoy en Netflix e intenta meter a Bale en un intrincado juego de suspenso, tensión psicológica y algunos homenajes a la literatura.

La nieve incesante, las casonas de edificios oscuros, la imagen de un bosque aterrador y personas con un alma introvertida deambulando por calles sucias y extrañamente bellas representan el escenario de lo que podría considerarse una mezcla potente de elementos ya explorados en la obra de Sherlock Holmes y la poderosa imaginación de los cuentos de terror y misterio que se gestaban en la era victoriana.

Harry Melling interpreta a un joven Edgar Allan Poe en el filme. Foto: Netflix

En realidad, Los crímenes de la academia (Pale Blue Eye, en inglés) aprovecha esa receta en su adaptación del libro de Louis Bayard, crítico y novelista estadounidense de 59 años, que no solo dio luz verde a esta aventura de un poco más de dos horas para Netflix, sino que participó activamente en el desarrollo del guion.

Christian Bale se convierte en el detective Augustus Landor, quien retoma sus labores como investigador tras la extraña muerte de un hombre en la academia militar West Point, durante un frío Nueva York de 1830.

El actor aparece como un hombre experimentado en su oficio, metódico y con la paciencia suficiente para tratar de armar el rompecabezas de un asesinato, un hombre –literalmente sin corazón– y la presión de quienes buscan que se resuelva todo sin afectar la trayectoria de la famosa institución implicada en el caso.



No hay excesos de forma ni de fondo en su trabajo actoral. Obviamente, Landor es un hombre con un aura de misterio y demuestra una sabiduría interesante para el cadete que termina convirtiéndose en su mano derecha en la investigación, un joven llamado Edgar Allan Poe.

Hay una buena química entre los protagonistas de este thriller de época. Foto: Netflix

La referencia del famoso autor de El pozo y el péndulo, El gato negro o Los crímenes de la calle Morgue es una jugada interesante que impulsa la trama de ficción de la cinta. Llama la atención ver la juventud del personaje real que impactaría después por sus novelas de corte aterrador y policíaco.

Los crímenes de la academia imagina las experiencias vividas por Poe, que luego serían materia prima de sus narraciones literarias. Sumado a una química muy poderosa con Augustus Landor, quien no deja sucumbir a su compañero en su trayecto por las entrañas más oscuras de la condición humana, interpretado por Harry Melling (La tragedia de Macbeth, Gambito de dama, Harry Potter), quien se destaca en esta cinta.

“Está la idea de que Landor le ofrece algo que él necesita, un ancla, un sentido de pertenencia. Y también sabía que tenía que darle a Landor razones suficientes para acercarse a Poe. Sí, lo conoces, podría ser una criatura muy tonta y muy extraña, pero tenía que darle suficientes razones para que él quisiera invertir tiempo y energía con esa persona”, recordó Melling en un artículo del sitio web Collider, al referirse a esa química que consiguen los protagonistas.



El elenco también está conformado por estrellas de peso interpretativo como Gilliam Anderson (Los archivos X); Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Timothy Spall (Sweeney Todd) y Robert Duvall (Apocalipsis ahora).



Triunfo de la paciencia

La película fue dirigida por Scott Cooper, quien se acercó a la novela Pale Blue Eye gracias a su padre, un profesor de literatura que le recomendó leerla.



A Cooper le encantó el arriesgado giro de meter a Poe en una trama detectivesca y años después pensó que en que sería una historia perfecta frente a las cámaras.

Su trabajo como realizador lo llevó a escribir un borrador de guion que le mostró a Christian Bale cuando ambos trabajaron en el filme llamada Out of the Furnace (2013). Luego se reencontraron en Hostiles (2017), y el tema seguía rondando en sus cabezas.



“Continué trabajando en el guion, lo adapté para él y luego, en el 2021, dijimos: ‘Oye, hay que hacer la película ahora’ ”, recordó el realizador en una entrevista con el portal ScreenRant.com.

De hecho, Christian Bale fue uno de los productores de Los crímenes de la academia, dando paso a un thriller medido y que cumple con las reglas del género, sin excederse, pero a un ritmo que lo hace interesante y perfecto para ver en una noche de lluvia y mucho frío.



