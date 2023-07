"Antes de erradicarlos del mundo para siempre, los dioses les dan a los humanos una última oportunidad de probar su valía. ¡Que comiencen las batallas de Ragnarok!". Así describe Netflix la trama de su serie 'Récord of Ragnarok', que sin embargo deja por fuera Jesús de Nazaret para evitarse problemas.

Luego de presenciar en la exitosa serie manga la batalla entre Buda y Zerofuku, los máximos pensadores de la humanidad, muchos esperaban una posible aparición de Jesús de Nazaret. Sin embargo, todo parece indicar que los seguidores quedarán frustrados.



"Lo que muchos esperaban no se dio, Jesús de Nazareth no aparece en la Temporada 2 de "Record of Ragnarok". Si bien es cierto, como bien se pudo ver en la manga, al momento de la batalla entre los máximos pensadores, aparece el hijo de Dios. Sin embargo, se censuró la participación de Jesús de Nazareth y a la par se iba a presentar a otros personajes como Sócrates y Confucio", explica el portal La República de Perú.



Para el periodista Claudio Ríos, de ese portal, "se dice que la producción omitió sus participaciones con el objetivo de no generar problemas entre las distintas religiones que hay en el mundo, sabiendo aún que cada uno tiene en su altar a los personajes principales del anime. De no ser censurados, tal vez hubiera ocurrido lo que pasó con Shiva en la India, donde fue cancelado".



La serie 'Récord of Ragnarok' tiene entre sus protagonistas a Miyuki Sawashiro, Tomoyo Kurosawa y Tomokazu Seki.