Eva camina imponente por el corredor del colegio. Es la única mujer en un plantel 600 hombres y corre, y su llegada pone patas arriba la vida de algunos de sus compañeros que están comenzando a descubrir la vida y a dar esos pasos de la niñez a la juventud, un ciclo complicado y que tiene como aderezo que se ambienta en la Bogotá de 1976.

La joven es descomplicada y parece llevarles años luz en algunos aspectos a sus compañeros, sobre todo en la capacidad de relacionarse con otras personas y en la manera de ver el mundo, ella no parece de su década ya que va adelantada al hablar de igualdad, criticar el machismo y tener una mente más abierta para las vivencias que van apareciendo. Eva es como un pequeño huracán.

Así se podría resumir un poco la esencia de la serie La primera vez, una trama juvenil, con ciertos toques de comedia y, sobre todo, con un halo de nostalgia, para contar el encuentro de la nueva estudiante y de Camilo, un chico tímido que ve como su corazón y sus sentimientos comienzan a latir a otro ritmo.



Esta serie colombiana, que se estrena el miércoles en Netflix, fue creada por Dago García, quien evidencia su deseo de rendir un homenaje a esos episodios de la adolescencia (de seguro se inspiró en la suya), con esas amistades que crecen en el recreo, las primeras fracturas del corazón y cuando los chicos sienten que pueden medírsele a todo, en formato que va de lo jocoso a lo agridulce. La primera vez no es un título que solo haga referencia a un despertar sexual o esa tensión llena de química y explosiones que significa el primer amor, la trama quiere ir más allá.

La protagonista genera una reflexión acerca del amor, el machismo y madurar en esta serie. Foto: Netflix

Es cierto que recuerda el amor platónico por la profesora; las peleas después de clase, la camaradería inolvidable. Camilo tiene a sus parceros (claro, en ese tiempo no se usaba ese término) con quienes irá cambiando esa visión del mundo que le tocó vivir. Para los que crecieron viendo la televisión clásica, no sería raro que emparentaran el estilo de esta producción con algunos trazos de las serie Los años maravillosos, dado que era un relato de una infancia en una época que ya pasó.

“Eva definitivamente sí es una rebelde, segura de sí misma, muy justa y supe que desde el comienzo iba a ser un gran reto. Hay muchas cualidades de ella que son bastante intimidantes, es una niña libre de muchos pensamientos que la dejan ser, y que a mí me encantaría tener. Creo que fue un reto que hizo salirme de mi zona de confort”, dijo en una charla con EL TIEMPO, la actriz Francisca Estévez.

Camilo es un joven tímido que vivirá nuevas experiencias con sus amigos, su familia y en el amor. Foto: Netflix

Para ella, la narrativa es un ejercicio en el que los jóvenes pueden cambiar y escuchar o confrontar estereotipos. “También es la primera vez en que los chicos reflexionan acerca de los derechos humanos, sobre los derechos de la mujer, la primera vez que despiertan intereses comunes como la justicia, la igualdad o el arte. Ellos deciden escuchar y cambiar. Creo que ella se abrió a pensar de una manera diferente y aprender muchas cosas sobre sus nuevos compañeros”, dice la actriz.



El reto de meterse en otra década

“Hicimos mucho trabajo de investigación, primero sobre todo con mi papá, yo le decía: 'Bueno pá, cuéntame, ¿cómo salían a rumbiar o cómo le caían a una chica? Y a medida que entramos a ensayos teníamos hasta un diccionario —que nos compartió el asistente de dirección—, que era como el diccionario de la época y cada tanto recurríamos a él para saber qué significaba o cómo se decía algo”, agrega Emmanuel Restrepo, que hace el papel de Camilo en la serie.

Estévez, por su parte, también asegura que algunos temas que se exploran acerca del machismo, siguen siendo hoy parte de una discusión social.



“Me puse a ver documentales y YouTube para ver cómo lucían esos días en Bogotá. En La primera vez siempre va a haber cosas que los van a ubicar en esa época (como las poderosas baladas), algunos juguetes y hasta referencia puntuales en la literatura y fue delicioso hacerlo, ya que yo soy bien melancólico y me encanta ir al pasado”, confiesa.

“Me tocó aprender a usar una máquina de escribir y muchas cosas que no tenía idea para que servían, entonces fue muy divertido y definitivamente creo que es una década donde me enamoré del estilo y de la estética”, añade Francisca Estévez.

Además de cierta disputa por la libertad, que no solo se verá entre los protagonistas adolescentes, sino que pasará a los adultos que los rodean, La primera vez tiene esa divertida característica en la que los jóvenes experimentan las cosas sin referentes, sin modelos, mejor dicho sin Internet o los caudales de información a los que tienen acceso en el presente.

“Eso fue muy bello y en realidad siento que hay un romanticismo sobre esa época, precisamente sobre la manera en que uno se acercaba a las cosas”, explica el actor.

“Yo también hablé con mi abuela, con mis tías, con toda la gente que sentí que me iba aportar información sobre la época. Pude descubrir que el lenguaje era muy diferente, no decían tantas groserías como se suele escuchar hoy en día, había mucha represión no solo sexual, sino en varios aspectos, para todo el mundo. Las cosas se sentían más, estar enamorado se sentía mucho más emocionante, más inocente de lo que tal vez se pueda sentir ahora”, recuerda Francisca Estéves.



“Algo que amo es que por el hecho de que no existiera el celular ni las redes sociales, permitía compartir (...) , yo amo las redes sociales, pero sí pienso que afectan nuestra autoestima e interacción con el mundo”, reflexiona. ¡Vivan los setenta!

ANDRÉS HOYOS VARGAS

