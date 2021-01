Conozca las películas más ambiciosas de Netflix en el 2021

En el video con el que Netflix revela lo que se verá este año en su plataforma hay pesos pesados como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet y Cate Blanchett, quienes protagonizarán "Don't look Up", dirigida por Adam Kay.

También se pudo ver un pequeño adelanto de 'Red Notice', un thriller con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, que casi no se termina a causa del coronavirus.



A la par con la cinta de terror Ejército de los muertos, dirigido por Zack Snyder y que retoma la experiencia del director tras dirigir la nueva versión de 'Dawn of the Dead', original de George Romero y que Snyder dirigió en el 2004.



Meryl Streep trabajará en Don't Look Up Foto: Will Oliver / Efe

El famoso héroe ochentero de acción Jean-Claude Van Damme será parte de 'The Last Mercenary'; mientras Jason Momoa será la estrella de 'Sweet Girl' y Chris Hemsworth lidera el reparto de 'Escape From Spiderhead', esta última a la que han definido como una cinta de ciencia ficción atípíca.

Jean-Claude Van Damme Foto: Pascal Guyo / AFP

También la plataforma presentó 'Bruised', primera película dirigida y protagonizada por Halle Berry, al igual que 'The Woman in the Window', con la actriz Amy Adams. La comediante Amy Poehler también se sentará en la silla detrás de cámaras al ser la realizadora de 'Moxie'.

Halle Berry ganó el Óscar por 'Monster's Ball' y es una de las actrices afroamericanas más importantes del cine. Foto: EFE

Asimismo, se supo que habrá espacio para comedias con superheroínas un tanto irreverentes con 'Thunder Force', con Melissa McCarthy y Octavia Spencer. En un tono más serio, se estrenará este año 'Distancia de rescate', escrita y dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi.

Idris Elba protagoniza el western 'The Harder They Fall', producido por Jay Z; Priyanka Chopra el drama 'The White Tiger' y Kelvin Harrison Jr. el drama legal 'Monster'.



También se pudo ver un poco de 'Malcolm & Marie', la cinta que une a Zendaya y John David Washington; al igual que la película biográfica de Marilyn Monroe 'Blonde', con Ana de Armas y producida por Brad Pitt, Además del musical "Tick, tick? BOOM!", dirigido por Lil- Manuel Miranda.



EFE