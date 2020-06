La peor película de Netflix es la más vista en Colombia

Sacar la peor nota según los expertos de cine es una situación muy complicada para cualquier película. Eso fue precisamente lo que le pasó a ‘The Last Days of American Crime’, que está disponible por Netflix.



Protagonizada por Edgar Ramirez (‘Bright’, ‘Carlos’, ‘El asesinato de Gianni Versace’), la cinta tuvo la peor calificación en el sitio de críticas estadounidense www.rottentomatoes.com, que reúne la opinión de los principales expertos de medios especializados en cine y televisión.



"Es difícil que haya una película tan inoportuna como esta, además es confusa y con frecuencia ofensiva", fue el comentario de Peter Debruge en la revista ‘Variety’. Mientras que John DeFore (de ‘The Hollywood Reporter’) recalcó que “se olvida al instante (...) Una película que ni siquiera Netflix espera que alguien la vea”.



Al igual que el de Brian Tallerico: rogerebert.com, para quien “el único crimen es cinematográfico (...) Está mal escrita, mal dirigida y posiblemente sea la película más larga de la historia por lo que te hace sentir”.

'The Last Days of American Crime' se ambienta en un futuro cercano en el que Estados Unidos activa una tecnología para detener todo comportamiento delictivo. Un ladrón se suma a un plan para dar el último golpe, con el que espera pasar a la historia, antes de la implementación del nuevo sistema.

Se trata de una adaptación de la novela gráfica homónima de Rick Remender en la que Ramírez interpreta a Graham Bricke, quien a su vez busca venganza cargado de mucha adrenalina y desenfreno.

No es la única

Sacar cero en las críticas es más común de lo que parece. Hay otras producciones que han experimentado lo mismo que 'The Last Days of American Crime'.



Precisamente hace dos años fue noticia que el filme 'Gotti', protagonizado por Jon Travolta, no recibió ninguna crítica positiva de parte de los expertos, que no alcanzó ni un punto y se quedó con el título de la peor cinta de mafia.

Este actor ya había sido reconocido con esta incómoda calificación por 'Staying Alive' (1983) o 'Tiburón: la venganza', que contó con el gran actor Michael Caine, pero no le alcanzó.

También cabe recordar la cuarta parte de la saga de 'Locademia de Policía' (1987) o la segunda parte de 'Highlander', que fue destrozada por los críticos en 1991.

Así como 'Mil palabras', una comedia que no pudo hacer reír en el 2012. Como tampoco lo logró Adam Sandler con 'The Ridiculous 6' (2015) o Jim Carrey con el thriller 'Dark Crimes'.

En contraste, cabe decir que la mala recepción de la crítica no siempre conecta con la calificación del público en general, quien tiende a ser un poco más benévolo en sus apreciaciones, pero en el caso 'The Last Days American Crime' esas opiniones son en su mayoría irregulares.



Sin embargo, el propio Edgar Ramírez posteó en su cuenta de twitter una apreciación de la forma sobre el fondo, alrededor de su producción

Un violento Edgar Ramírez lidera la cartelera de estrenos en Netflix en EEUU y México

De hecho, Netflix respira tranquila ya que la cinta estuvo en el quinto puesto de las 10 más vistas en Estados Unidos y es la número 1 en Colombia.



