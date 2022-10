Netflix anunció este jueves que en noviembre lanzará un plan más barato que incluye publicidad, con lo que se adelanta al estreno de un producto similar de su rival Disney+.



En un comunicado, la empresa dijo que el plan "Básico con publicidad" tendrá entre cuatro y cinco minutos de anuncios por hora, y algunas series o películas no podrán verse temporalmente por restricciones de licencia.



(Lea también: 'The Big Bang Theory': así se enteró el elenco del final del show)

Estará disponible el 3 de noviembre en Estados Unidos por 6,99 dólares y en otros once países, entre ellos México, Brasil, Canadá, Francia y España.



Su rival Disney+ anunció previamente que el 8 de diciembre lanzará un plan con publicidad en Estados Unidos por 7,99 dólares, y paquetes que suman ese servicio con otros como Hulu o ESPN+.



(Además: Emoción, reproches, ternura y discusiones en el nuevo tráiler de 'Los Montaner')



El sector del "streaming" atravesó una etapa boyante a raíz de la pandemia de covid-19, pero con la vuelta a la normalidad sus principales corporaciones están sufriendo una debacle en su popularidad y resultados.



Netflix, la principal plataforma, reveló a principios de este año su primera pérdida de suscriptores en una década, cifra que ha aumentado a un millón solo en el segundo trimestre, aunque mantiene los beneficios.

Características del plan básico con publicidad

La compañía, a través de un comunicado, ha señalado que este plan no reemplaza los planes ya existentes y en consecuencia no afecta a los usuarios ya suscritos.



Por otro lado ha señalado que con este nuevo plan básico con publicidad, los usuarios podrán disfrutar de Netflix en todos sus dispositivos: celulares, tablets, computadores y televisores.



(Le puede interesar: ¿Dedicada a Piqué? Shakira revela avances de 'Monotonía', su canción con Ozuna)



En cuanto a características técnicas, las series y películas tendrán una resolución de 720p, es decir HD, y no se podrán descargar para disfrutar sin conexión a internet. A esto se suma la imposibilidad de acceder a ciertos títulos debido a restricciones de licencia.



En total serán segmentos de anuncios de cuatro o cinco minutos, en los cuales las pautas tendrán duraciones entre los 15 y 30 segundos. Estas se reproducirán antes y durante las series y películas.



Los anunciantes podrán orientar sus pautas orientándolas por país y género de los productos (acción, drama, romance, etc.) y evitar que aparezcan en contenido que pueda ser inconsistente con su marca (sexo, desnudez, violencia).