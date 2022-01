La responsabilidad social del cine latinoamericano, su voz definitiva como denuncia de injusticias sociales y políticas, ha sido fundamental en el continente. La peruana Claudia Llosa, el brasileño Alexandre Moratto y el mexicano Alonso Ruizpalacios son tres nombres que han alimentado esa identidad compartida.

En una época en la cual las salas de cine viven una lenta recuperación por culpa de la pandemia –algo que no parece terminar con la propagación de la variante ómicron–, el streaming se ha convertido en el espacio propicio para florecer y la producción latinoamericana no es ajena a esa oportunidad.



Los tres cineastas se sentaron frente a sus cámaras para conversar largamente sobre la industria y sus desafíos, la evolución de la exhibición hacia las plataformas digitales, y los temas o puntos en común de sus películas. Fueron convocados por Netflix, que ha albergado sus más recientes producciones.



Distancia de rescate, la más reciente producción de Llosa, “es un intento de expresar con palabras la sensación de distancia que siente una madre que intenta medir cómo llegar a su hijo o hija si hay un peligro, ¿saben? Ella siempre intenta medir esa distancia, ¿hasta dónde puedo llegar? Cómo, si necesito acercarme, si necesito saber si está bien, es como dar la oportunidad a ese hijo de descubrirse, de cometer sus errores, pero al mismo tiempo qué cercanía puedes tener como madre para volver y salvarlo si pasa algo”, cuenta la directora recordada por premiados títulos como Madeinusa y La teta asustada.

Rodrigo Santoro y Christian Malheiros en '7 prisioneros'. Foto: Netflix

7 prisioneros es la segunda película de Moratto, el más joven de este trío de realizadores (tiene 32 años) y ganador del Independent Spirit. Nacido en Nueva York, de familia brasileña, ha desarrollado su carrera en Estados Unidos. El filme habla sobre la esclavitud laboral a la que son sometidos jovenes migrantes del campo en São Paulo.

Alonso Ruizpalacios es el director de Una película de policías, un retrato de la corrupción policial en México en un formato híbrido –es documental pero sus dos protagonistas son actores de formación–.



“Es un documental que empezamos a hacer hace como cuatro años, y es que tenía que hacer algo que me diera esa ilusión de ser útil, porque veníamos de una etapa muy dura con el antiguo presidente Peña Nieto y hubo una crisis tremenda de corrupción e impunidad, así que quería hacer algo que hablase de eso. Y al investigar de alguna manera nos enamoramos de la figura del policía y la Policía y encontramos a estos dos personajes que son complejos y tan mexicanos (...) Es una película que de alguna manera echa por tierra la idea preconcebida que tenemos de la policía y abre una vía al diálogo. Y también creo es muy entretenida también, porque estamos todo el tiempo jugando en los límites entre la ficción y el documental”.



A continuación, algunos extractos de la conversación virtual que sostuvieron Ruizpalacios, Llosa y Moratto.

'Una película de policías', del mexicano Alonso Ruizpalacios, en Netflix. Foto: Netflix

¿Cuál es el desafío de llegar a las audiencias de forma tan masiva gracias a un mayor acceso al streaming?



Alonso Ruizpalacios (AR): No sé, es una espada de doble filo. A mí me encanta ver cine en la gran pantalla y acabamos de estrenar mi película en San Francisco. Ppara mí es una diferencia enorme ver una película en pantalla de cine, es un ritual en el que inviertes tiempo y energía, y también es una experiencia compartida. Pienso que nunca va a desaparecer, pero, vivimos en estos tiempos y pienso que el streaming puede ser una bendición, que mucha gente vea tu película a la vez. Pienso que la clave es que no debemos ver a una como el reemplazo de la otra. Cometemos ese error. Vemos ahora que los cines han reabierto y que la gente todavía va, pero la experiencia del streaming tiene lógicamente, beneficios muy claros.

Claudia Llosa (CL): Hay algo realmente único en compartir la experiencia de ver una película en la gran pantalla, ¿saben? Sientes la respiración y el pulso de alguien que no conoces que está detrás de ti o a tu lado y sientes al público en directo y por supuesto esto va a seguir pasando y sigue pasando, y en cuanto a mí, yo también quiero sentir que estamos abriendo oportunidades con las plataformas. Recuerdo cuando era pequeña y quería encontrar una película... era imposible, tenías que pasarte años para encontrarla, y ahora está en nuestras manos (...) Está en la mente del público decidir qué hacer y cómo hacerlo y en este sentido el reto es el mismo que hace 20 años, ¿no?

Así que para mí hay muchas ventajas, y veo la oportunidad, no solo como directora, de reconsiderar muchos puntos de vista. También para actores, miembros del equipo o gente que solo quiere trabajar y ver, y ser parte de una industria global. Y es una sensación especial. Así que creo que hay nuevos retos en el horizonte.



Alexandre Moratto (AM): Bueno, por mi lado solo veo cosas buenas. Para mí, más diversidad en los directores creo que significa crear más espacios para los directores. Es decir, no sé cómo sería mi carrera, a pesar de que es bastante incipiente, no sabría cómo sería de no haber sido por el streaming. Yo crecí viendo películas en cines, pero también eran accesibles por VHS y luego salieron los DVD, así que de alguna forma crecí con esa experiencia de tener un video en casa y siempre me encantó. Podía ir para atrás, volver a verla, estudiar la película. Yo trabajé mucho tiempo con gente de clase trabajadora y de comunidades con bajos ingresos en Brasil y para ellos la única forma de ver películas es a través de Netflix y plataformas de streaming, así que creo que es una solución magnífica para mucha gente que no puede permitirse el acceso o el privilegio de pagar una entrada de cine y sentarse en una sala y ver la película. Ahora pueden verla, así que lo veo como algo positivo.Tengo Criterion Channel y hay un millón de películas que siempre quise ver pero que no estaban disponibles. He estado viendo a Wong Kar-Wai en orden cronológico y es me pregunto cómo es posible que nunca hubiera visto sus tres primeras películas, y es que no las pude encontrar, ¿saben? Así que es fantástico. Y, por supuesto, durante la pandemia fue muy bueno, pero eso no borra la magia de ver una película en el cine. Para mí llega a ser una experiencia poderosa y sobrecogedora el verlas en la gran pantalla, es una forma diferente. Con las plataformas tienes más acceso y, por el otro lado, en las salas, vas a vivir una experiencia más inmersiva, pero al final consigues ver las películas, que es lo importante.

' Distancia de rescate' es un filme que cuestiona la maternidad y la protección de los hijos. Foto: Netflix

¿Que piensan del vínculo que hay entre el cine latinoamericano con las preocupaciones políticas y sociales de la región?



CL: Es una especie de experiencia latinoamericana,como mínimo, a mi manera de ver. Siento que estamos conectados, unidos o ligados por el sentimiento de una experiencia de ser latinoamericanos y eso parcialmente, incluye la cultura, también una experiencia política y, probablemente, sea la forma en que entendemos el humor, en que entendemos una especie de pensamiento mágico del que estamos rodeados en nuestra vida diaria. Eso tiene un impacto en nuestros rituales, nuestras canciones, la forma en que entendemos la amistad, las relaciones. Es algo como el aire, como una experiencia que puedes casi palpar.



Y, recientemente, filmando en Colombia, Argentina y Chile, ha sido maravilloso para mí ver lo profundamente conectados que estamos, lo fácil que es sentirse en casa, lo rápido que podemos entender una broma, un doble sentido o lo que sea y es como el mismo quiebre desde el mismo lugar, tenemos, no sé, como la misma herida de alguna manera. Mi experiencia al trabajar junto con creadores latinoamericanos como un equipo, la experiencia de compartir eso, especialmente en mi última película, Distancia de rescate –que se rodó en Chile, una parte en Argentina y trabajé con gente de Perú– es que todo fluye, ¿saben? Tener la oportunidad de conseguir todo ese conocimiento desde diferentes experiencias pero que de alguna manera están conectadas por un sentimiento que es un poco distinto, incluso diferente de España, porque no pasa solo por el idioma, hay algo más. Es algo único.



AR: Siento celos de la experiencia de Claudia. Hacer, rodar…siempre quise rodar una película en otra parte de Latinoamérica. Hiceuna cosa para National Geographic hace muchos años. Tuve que viajar, hicimos un documental y recorrimos toda América del Sur. Y estoy de acuerdo, fue tan valioso el que compartiéramos más que una lengua, compartimos el humor y existen historias muy parecidas. Los procesos son muy similares. Me encantaría rodar una película y vivir el ‘sueño bolivariano’, tener todo este equipo. Pero, pienso que temáticamente, para contestar a tu pregunta, sí veo un hilo común y, obviamente, tiene que ver con esta historia compartida de la colonización y los procesos de independencia que ocurrieron, pienso, en un espacio de tiempo de 10 o 20 años, en las independencias de Latinoamérica, así que hay muchos temas comunes y podríamos decir que están muy influenciado por la política, aunque no diría que es un cine necesariamente político.

En las películas de Claudia como en las de Alexandre está presente. En 7 prisioneros, por ejemplo, puedes ver preocupaciones sociales que nacen de circunstancias muy similares. Solemos tender a mirar hacia el norte, a Estados Unidos. En México tenemos una influencia muy fuerte. Pienso que mayor que en el resto de Latinoamérica. Así que no hay una tendencia muy grande de mirar hacia el sur, pero cuando lo hacemos es realmente sorprendente lo que encontramos, en la coincidencia de las historias y la misma especie de sensibilidad respecto a la narración de las mismas.



AM: Pienso que hay, como Claudia y Alonso estaban diciendo, una especie de identidad compartida latinoamericana. Quisiera decir que, con Brasil tenemos, obviamente, una barrera idiomática –sé de personas que ni siquiera entienden que Brasil es parte de Latinoamérica y de la cultura latinoamericana, piensan que Latinoamérica es la española–. Y pienso que esta barrera idiomática crea ciertas diferencias, pero en términos de visualización, en cuanto a las experiencias culturales, hay mucho solapamiento. De todos modos, diría, respecto a lo que dijo Alonso, que en Brasil miramos mucho al norte y al otro lado del océano hacia Europa por influencias. Una de mis mayores influencias es Héctor Babenco, que ni siquiera es brasileño, es argentino de nacimiento y emigró a Brasil; él dirigía la cámara a lugares muy interesantes, y estuve viendo el hermoso documental sobre él que dirigió Bárbara Paz y él decía: ‘Quiero seguir haciendo películas en Brasil, porque solo tienes que encender la cámara, no tienes que inventar nada, solo enciendes la cámara y de inmediato captas verdaderas dramáticas y fascinantes, desigualdades sociales”. Y esa es la verdad para la experiencia latinoamericana.



Cada vez que vuelo sobre Sao Paulo antes de aterrizar, siempre quedo asombrado de lo grande que es y ya sabes, aquí en Estados Unidos siempre pensamos que Nueva York es grande, bueno, Sao Paulo es como 10 o 20 veces Nueva York y eso solo en términos de extensión.

Creo que el aspecto social de Latinoamérica en el cine está ahí en la cultura y pienso que es lo que dice Babenco, tan solo con encender la cámara estás de inmediato captando algo que no ves en ninguna otra parte del mundo.



