Cada mes llega nuevo contenido a Netflix, pero también hay títulos que abandonan la plataforma de 'streaming' sin que los usuarios lleguen a enterarse de ello.

Aquí le presentamos el listado de series y películas que dejan el catálogo de Netflix Latinoamérica en julio. Tal es el caso de algunos anime como 'Fairy Tail' y 'Tokyo Ghoul', la serie de adolescentes 'Dawson Creek' y la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea'.



Las series que se van

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, protagonistas de 'Yo soy Betty, la fea'. Foto: Canal RCN / Guillermo Legaria. AFP

En Netflix Latinoamérica dejarán de estar disponibles a partir del primero de julio:



- 'Sugar Rush'



- 'Yo soy Betty, la fea'



- 'Yo-kai Watch'



- 'Real Detective'



- 'PILI Fantasy: War of Dragons'



- 'Anohana: The Flower We Saw That Day'



- 'Angel Beats'



- 'Dawson Creek'



- 'God Eater'



- 'Granblue Fantasy: The Animation'



- 'Scream'



- 'La fiscal de Hierro'



- 'Heidi, bienvenida a casa'

Las películas que abandonan Netflix

Robin Hood. Foto: Robin Hood

- 'Robin Hood'



- 'The Perfect Picture: Ten Years Later'



- 'Cristina'



- 'Shopkins: World Vacation'

