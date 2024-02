'Avatar': la historia con la que fracasó el director de ‘Sexto sentido’ 

M. Night Shyamalan, el director de Sexto sentido, cometió un pecado al tratar de llevar al cine uno de los animés más queridos. Pero su aventura con Avatar: The Last Airbender en la pantalla grande fracasó. Fue una aventura artificial, sin alma y que no logró contar la historia de un niño con un don especial acomodado en un mundo dominado por un imperio llamado la Nación del Fuego, que hace la guerra a las naciones de Aire, Agua y Tierra.

Todos pensaban que Aang, el personaje principal, iba a desaparecer después de ese filme desastroso y que seguiría acumulando aplausos en su cómoda vida dentro de la animación. Pero no fue así, a pesar del golpe bajo que recibió Shyamalan en el 2010, y otra Avatar, la de las criaturas azules de James Cameron, hiciera olvidar la del pequeño guerrero superpoderoso; el sueño de reivindicar esa narrativa se hizo realidad con Avatar: la leyenda de Aang, el nuevo intento de Netflix que ya estrenó sus tres primeros episodios y en formato de serie parece tener el aire necesario para que la aventura fluya con menos tropiezos.



Los responsables de semejante reto son Michael Dante DiMartino, Brian Konietzko y Albert Kim. Los dos primeros son fanáticos de la serie original y participaron en una serie animada homónima, derivada del mismo universo La leyenda de Korra.

Los tres conocían la naturaleza del animé y comenzaron a dibujar el proyecto desde el 2018 y dos años después se llegó a decir que la serie se estrenaría en ese momento. Netflix, sin embargo, no hizo el anuncio, pero incluyó la serie original animada (Avatar: The Last Airbender), decisión que fue aplaudida por los seguidores incondicionales de la historia y que demostró que el plan de convertirla en un producción de acción real seguía su curso, lento pero seguro.

Aunque Dante y Konietzko dejaron luego el proyecto, Albert Kim (productor de series como Leverage o la versión televisiva de Nikita y la animada Pantheon) se mantuvo firme en el proyecto y la propuesta se comenzó a rodar en noviembre de 2021.



Avatar: leyenda de Aang desarrolla mejor el camino que debe tomar el pequeño Aang en su misión de enfrentarse a un poder malévolo que quiere dominar y arrasar con todo, tras haber fracturado la armonía que antes se sentía en ese mundo.

Tiene la ternura, el drama y la acción en condiciones equilibradas, y algo que diferencia esta serie de la fuente original y del filme de Shyamalan es que busca ser más seria e insistir en el conflicto del protagonista por ser el llamado para salvar su mundo y tener que unirse a un grupo guerreros de otras tribus para llevar a cabo la misión que le tiene signado su destino.



Es una aventura que respeta, en la forma, el estilo de la serie animada; en el fondo se toma algunas licencias (obvias) para su narrativa en acción real y en general en cuanto a los efectos visuales (tan necesarios para representar el viaje de un elegido con poderes impensables). La producción se hizo por todo lo alto y se habla de una cifra de 120 millones de dólares.

Los fanáticos de antaño van a sentir que algunas situaciones, que hacen parte de otras etapas de la narración, aparecen muy pronto frente a la fuente original.



Los que descubren por primera vez el viaje de Aang tendrán un bocado de acción para toda la familia que se disfruta fácilmente, aunque se trata de un contexto salvaje, en el que unos niños han tenido que convivir con una guerra sin cuartel y deben tomar cartas en el asunto, eso sí, sin dejar de lado su naturaleza a veces juguetona, a veces muy arriesgada.

El papel principal lo tiene el actor Gordon Cormier, que asume con su personaje una responsabilidad muy delicada, pues viene de una carrera de pequeños papeles en series de televisión y uno que otro trabajo de interpretación de voz en producciones animadas. Este es su primer gran rol frente a las cámaras. Hasta ahora, sale bien librado del reto, sobre todo en el carisma y buena onda que siempre ha destilado Aang.

Esta producción de ocho episodios claramente deja ver su intención de llamar a la atención de los neófitos en el asunto.



“Uno de los retos fueron las escenas tristes, sumado a que tuve que aprender y hacer acrobacias en muy poco tiempo”, reveló Gordon Cormier en una entrevista muy corta, vía Zoom, con EL TIEMPO. Es posible que M. Night Shyamalan esté ‘verde de la envida’.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1