Aura Cristina Geithner es una suegra divertida gracias a Netflix

La actriz confiesa que la experiencia del capítulo especial que estrenó Netflix con Chichipatos: ¡Que Chimba de Navidad!, es su primera vez en el terreno de la comedia. “Es cierto, es la primera vez que incursiono en este género, además muy a la colombiana”, recalca.

“Es una mujer madura, pero muy moderna-yo creo que por eso pensaron en mí- , que no le teme al tiempo y es muy segura de sí misma. Además me encantó ver el trasfondo familiar, recalcando que ninguna familia es perfecta y lo que realmente importa es el sentimiento de amor, de nobleza y de corazón, este es el mensaje que mueve este episodio especial. Porque al fin y al cabo lo único que nos queda siempre es la familia y en la Navidad se prenden las luces, se prenden los sentimientos hacia los seres queridos”, explica.



Para ella, el ritmo fue uno de los retos de meterse en esta aventura de humor. “Estaba nerviosa, como cuando uno está arrancando. Increíble que yo diga eso, pero pude corroborar que uno no está hecho y que todo el tiempo aprende cosas nuevas”, reflexionó Aura Cristina Geithner. “Esto fue un nuevo despertar, me dejé guiar y dirigir”, dijo en acerca de una producción que se rodó como en un mes y medio, siguiendo protocolos de seguridad por la pandemia. Grabamos mucho en la noche (…) Recuerdo que mi primer llamado era a las 10 de la noche y hasta la 3 de la madrugada.

Aura Cristina Geithner, y Martín Karpan en una escena del especial. Foto: Netflix

“Yo estaba acostumbrada al melodrama en todas sus manifestaciones. Estaba emocionada, vi la calidad de su producción y de las actuaciones, así como la gran aceptación que tuvo la serie. Había hecho un poco de comedia teatral, pero no en Colombia”, dijo, acerca de su papel de Amalia, la mamá de Margot, el personaje interpretado por María Cecilia Sánchez. “Al principio como que le cogí la onda y luego como que no quería que se acabara”, aseguró la actriz que interpreta a una suegra sexi y fuera del molde, en las nuevas aventuras del mago Juanquini (Antonio Sanint) y su familia.

También confiesa que sacó un poco de ella para el personaje, bueno lo intentó: "Si a mí me dejaran hacer lo que quiero hacer, pues haría lo que se ve en mis plataformas digitales: actúo, imitó, bailo…La verdad yo soy como el agua. Si me ponen en un océano, soy tan grande como ese océano y si me llevan a un vaso con agua, soy capaz de adaptarme fácilmente. Claro, me encantaría que me dejaran volar, pero también soy muy respetuosa y yo cumplo, no me vuelo la barda, eso no me gusta".

Aura Cristina Geithner vive ahora en Medellín, donde está desarrollando un nuevo proyecto musical. “Estoy trabajando con paisas en un proyecto de emprendimiento de música popular. Desde hace un año vengo trabajando en mi producción. Van a ver los voy a sorprender”, adelanta.



En este especial, que está disponible en Netflix, se retoman la aventuras del mago Juanquini y su familia; el Ñato y el Capitán González, quienes pidieron un mismo deseo de Navidad: tener el coraje suficiente para cambiar sus vidas. Y puede que un misterioso personaje que se hace llamar ‘el Dañado’ sea quien les ayude a hacer realidad sus sueños.



