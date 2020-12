A George Clooney se le acaba el mundo en 'Cielo de medianoche'

En el 2017 George Clooney dirigió la película Suburbicon, en la que mostraba a una comunidad de vecinos perfecta que se iba desmoronando por dentro por sus malas decisiones y una extraña necesidad de autodestrucción.

Tres años después, el actor y protagonista retoma ese tema, pero da un salto al espacio y le inyecta un poco de drama, en su aventura Cielo de medianoche (The Midnight Sky).

Cuando Netflix anunció que lanzaría esta producción con Clooney al mando y reveló adelantos de escenas, algunos imaginaron una aventura intergaláctica más cercana a la acción y un poco de ese escapismo que ofrecen los efectos visuales, pero el director tenía claro que quería contar una historia con los pies en la tierra.



Le puede interesar: En Netflix, George Clooney habla de redención



Cielo de medianoche, que se estrena hoy en la plataforma, es en realidad una trama con tintes apocalípticos ambientada en el 2049, año en el que el planeta parece estar dando sus últimos latidos.

Es en realidad una trama con tintes apocalípticos ambientada en el 2049, año en el que el planeta parece estar dando sus últimos latidos. FACEBOOK

TWITTER

El propio Clooney interpreta a Augustine, un científico que se encuentra en una estación de monitoreo espacial en el Ártico para no dar tan buenas noticias a una nave de exploración que está regresando a la Tierra. ¿Vale la pena tocar el tema del fin de la humanidad? Es la pregunta que aparece ante el panorama que ofrece esta ficción inspirada en el libro Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton.

También Clooney ha reconocido que, tristemente, este año de pandemia y de impactos emocionales terminan siendo el mejor escenario para una narrativa de alcances épicos, pero recalca que su película no es una travesía tan oscura o pesimista. Junto al drama de Augustine está el de un equipo de exploradores que han viajado durante dos años para tratar de encontrar un nuevo planeta con las condiciones para un posible traslado de la humanidad. Una premisa que conecta con el sueño de algunas misiones a Marte y en películas cómo Interestelar.



Sin profundizar tanto en las causas o los efectos, Cielo de medianoche prefiere ir develando las emociones de sus personajes. Un Augustine eficiente en su trabajo como científico, pero fracturado en lo emocional; en contraste con las dinámicas de una tripulación que parece vivir en equilibrio y que funciona muy bien fuera de la Tierra, en gran medida, gracias a la esperanza de un pronto reencuentro y a una convivencia insólitamente equilibrada y tranquila.

Demián Bichir en una escena con Tiffany Boone. Foto: Netflix



“Creo que representamos un poco el futuro o la esperanza de un mundo que tiene que entender que todos estamos en un viaje universal y dependemos de otros para sobrevivir”, opina el actor mexicano Demián Bichir en una entrevista con este diario y que hizo parte del equipo de la nave junto a Felicity Jones, Daniel Oyelowo, Tiffany Boone y Kyle Chadler.

Felicity Jones en una de las escenas del espacio de la película. Foto: Netflix

La película ofrece grandes momentos de acción y suspenso en espacios sin gravedad y en territorios a temperaturas bajo cero en tundras de hielo en Islandia, donde se rodaron muchas de sus escenas.



“George logra un gran equilibrio de las cosas que un fanático del género espera: el suspenso, la lluvia de asteroides y hasta la vida en planetas desconocidos; creo que esos aspectos también hay una buena cantidad de acción”, puntualiza Daniel Oyelowo. Hay situaciones que recuerdan el vértigo que generó Gravedad, de Alfonso Cuarón.



También puede leer: Por perder 12 kg para un papel, George Clooney estuvo hospitalizado



El rodaje tuvo también noticias inesperadas, como el embarazo de Felicity Jones, que en un principio se ocultó mientras grababan las escenas, pero después Clooney decidió que ese sería uno de los destellos de esperanza de esta aventura de ciencia ficción atípica. “En realidad es una comedia”, bromea a su vez el propio George Clooney, que se conectó vía Zoom en una charla con EL TIEMPO.



Bueno, por momentos tiene situaciones que podrían ser divertidas, pero en realidad es muy emotiva y habla de temas como la familia o el arrepentimiento...

Creo que el elemento que impulsa esta película y con el que me sentí realmente identificado está relacionado precisamente con esa sensación de arrepentimiento y la necesidad de redención que está buscando desesperadamente mi personaje (Augustine). Eso es fue lo más importante para mí, ya que no quería que fuera una película depresiva.

Geroge Clooney en su rol de director junto a Daniel Oyelowo y Tiffany Boone. Foto: Netflix

¿Pero va más allá de eso?

Sí. También habla de la incapacidad que tenemos para comunicarnos. Algo que se ha visto ahora con lo que vivimos por la pandemia y que ha despertado cosas en las personas, como el hecho de querer estar cerca de sus seres queridos. Así como del paso del tiempo y como no lo aprovechamos, algo que sufre Augustine (…) Pasas mucho dedicado a tu trabajo y cuando miras te has perdido muchas cosas, tus hijos crecen y la vida se te pasa rápidamente.



Cuando me puse en contacto con Netflix, queríamos ver si éramos capaces de contar una historia intensa visualmente y que pudiera revelar la lucha que tienen los protagonistas con esa necesidad de reconectar con los demás.

Clooney y la opequeña Caoilinn Springall. Foto: Netflix

Como su personaje, que sin dar muchos detalles, conecta con una niña que es sorprendente…

Se trata de Caoilinn Springall, una pequeña maravillosa que no había actuado antes frente a una cámara. Casi todo lo que hicimos con ella se logró en una sola toma y eso les daba vergüenza los otros actores (bromea). Ella no habla en sus escenas y eso hizo que experimentáramos un poco del estilo del cine mudo lo que, en muchos sentidos, afianzó la conexión de nuestros papeles en cámara.

Queríamos ver si éramos capaces de contar una historia intensa visualmente y que pudiera revelar la lucha que tienen los protagonistas con esa necesidad de reconectar con los demás. FACEBOOK

TWITTER

También debo decir que el trabajo visual fue impresionante al igual que la banda sonora de Alexandre Desplat. Recuerdo un momento de la película en el que el equipo de la nave tiene que tomar una decisión de vida y muerte y le dije a Alexandre que quería algo que hiciera referencia a un ballet. “¡Un ballet!”, dijo sorprendido, y luego compuso una de las piezas más bellas de la película.

Una estación en el Ártico es el hogar de Augustine. Foto: Netflix

El mundo colapsa, Augustine tiene que contar lo sucedido a los que van a regresar a casa. Es brutal cómo la vida de esa nave y su tripulación parece ser una metáfora de que no todo está perdido…

Estoy totalmente de acuerdo. Pienso que la película lo muestra claramente. Mira, en realidad todo lo que está mal en el mundo está relacionado directamente con las acciones y decisiones de algunos: el clima, las crisis mundiales, el tema nuclear.

Cielo de medianoche insiste en esa idea, pero también en el hecho de que no importan todas las cosas malas que nos hagamos unos a otros, al final, tenemos también la capacidad de decidir no hacerlo, de no equivocarnos y realmente cambiar.

A pesar de todo, ¿usted es optimista?

Sí. Soy optimista y siempre creo en la parte buena que tiene la humanidad.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1