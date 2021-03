Netflix anuncia fondo para apoyar el trabajo de las mujeres creadoras

Netflix se ha comprometido a apoyar a las mujeres creadoras en la televisión y anunció que destinará 5 millones de dólares(4.2 millones de euros) a promocionar el nuevo talento femenino en la pequeña pantalla.



"Por ser una mujer de la India que creció en Estados Unidos, de pequeña nunca había visto en la pantalla a nadie que se pareciera a mí hasta que en 2003 Parminder Nagra se incorporó a la serie 'ER'", dijo en un comunicado Bela Bajaria, vicepresidenta de

Netflix al frente de televisión global.



"Hoy me siento orgullosa de trabajar en una empresa que dio una primera oportunidad a tantas mujeres: la primera mujer indígena mexicana nominada al Óscar (Yalitza Aparicio), la primera comediante coreana con un especial de comedia (Park Na-rae), la primera mujer negra en dirigir una película de superhéroes (Gina Prince-Bythewood) y la primera artista transgénero en firmar un contrato integral con un estudio (Janet Mock). Pero esto es solo el comienzo", añadió.

Dentro del Fondo de Netflix para la Equidad Creativa que se presentó la semana pasada para aumentar la diversidad del gigante digital con 20 millones de dólares (16.6 millones de euros) anuales durante cinco años, Bajaria desveló que "los primeros 5 millones se destinarán a programas que permitirán identificar, capacitar y ofrecer puestos de trabajo a mujeres creadoras de todo el mundo".



La ejecutiva de Netflix explicó que esta iniciativa se desarrollará a partir de asociaciones con terceros. Por ejemplo, Netflix trabajará con Narrative Short Film Incubator for Women of Color, un programa de NALIP (Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos) para apoyar a mujeres en el desarrollo de sus cortos. Netflix desveló esta iniciativa en la antesala del 8 de marzo cuando se celebre el Día Internacional de la Mujer.

El ejemplo de una mexicana

Al maren de ese fondo para el nuevo talento femenino, Netflix también quiere trabajar con creadoras ya muy consolidadas y de prestigio como como la guionista y productora mexicana Carolina Rivera ("Madre solo hay dos"). En este sentido, Rivera y Netflix confirmaron que han firmado un acuerdo global de colaboración en diferentes proyectos que supone el primer contrato de este tipo que la plataforma ha alcanzado con una mujer latina.



"Estoy por un lado muy contenta y por otro muy agradecida con Netflix como cómplices", dijo Rivera. "Han tratado mis ideas, mi contenido y mis historias de una manera muy respetuosa. Y siempre apoyando y sumando, no restando, cosa que es muy difícil encontrar en ejecutivos", añadió. Rivera presentó este año su primer proyecto en Netflix, "Madre solo hay dos", pero su trayectoria como productora y guionista incluye otras series muy conocidas como "Luis Miguel: La Serie", "Jane the Virgin" o "Devious Maids".



"Si estoy en un lugar privilegiado en el que puedo decidir quién trabaja conmigo y a quien incluir en los proyectos, ahí siempre estarán las mujeres", defendió. Rivera habló de los numerosos desafíos que afrontan las mujeres en la industria televisiva y citó la falta de oportunidades como uno de los principales obstáculos. "Yo he escuchado en muchísimas empresas: '¿Pero cómo vas a llevar a esa mujer si no tiene casi nada de experiencia, está muy verde...?'. Pero cómo va a obtener la experiencia si nadie le ha dado una oportunidad...", lamentó. "Y esa es la historia de la mujer. Sí, vamos un paso atrás quizá por la experiencia y el fogueo, pues nadie nos da oportunidades. No es porque haya falta de ganas, talento, estudio o compromiso. Es simplemente una cuestión de que no se nos ha dado la oportunidad de demostrar quiénes somos, de hacer nuestro oficio", agregó.

Asimismo, Rivera prometió que como parte de su acuerdo con Netflix trabajará en producciones "de mujeres complejas". "Historias en las que las mujeres llevan la historia hacia adelante. Es parte de mi interés pero también parte de mi responsabilidad. Cuando crecí, estas eran las mujeres que yo quería ver en la pantalla: las mujeres que tienen algo que decir, que luchan por lo que quieren", señaló.

