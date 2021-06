Netflix anuncia nueva temporada de 'Sex Education'

Muchos fanáticos de la serie 'Sex Education' deben estar de plácemes. Netflix ya fijó estreno de la tercera temporada.



Al dar a conocer las nuevas imágenes de la temporada que arranca, la plataforma digital anunció que su estreno será el 17 de septiembre.

Esta serie es conocida porque no se ocupa de sugerir sino de mostrar. Y de hablar con honestidad sobre sexo, con una trama centrada en Otis (Asa Butterfield), un adolescente cuya madre Jean Milburn (Gillian Anderson) es sexóloga, que comienza a ofrecer una especie de terapia informal a sus compañeros de colegio para ayudarlos con sus problemas sexuales, aunque él no pueda ayudarse a sí mismo. Su evidente inseguridad frente a su círculo social harán su vida muy complicada.



(Lea además: Una comedia explícita y sincera sobre la sexualidad adolescente)



Sin embargo, lo que parece solo divertido y burdo en un principio se descubre como apenas una puerta de entrada a un universo en el que los personajes no se quedan en el cliché y hay espacio para explorar sus sentimientos, más allá de los chistes.



La premisa, la forma abierta en la que se representa el sexo adolescente e, incluso, algo de la estética de ‘Sex Education’ tiene una relación con cierto cine de los años 80. Pero la acción sucede en la actualidad y la serie no se asienta sobre una nostalgia ochentera prefabricada sino que permite adivinar la inspiración en referentes como ‘Picardías estudiantiles’ (‘Fast Times at Ridgemont High’), de Cameron Crowe, que vienen a la mente en distintos momentos.

