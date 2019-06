Netflix anuncia sus estrenos para julio de 2019

La gigante plataforma de distribución digital dio a conocer algunas de las producciones que llegan en el mes de julio.



Se trata de la tercera temporada de series como ‘Stranger Things’ y ‘La casa de papel’. Estas son dos de las producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos de la plataforma en el mercado internacional.

El esperado final de ‘Orange is the new black’ es otra de las sorpresas para los miles de seguidores de esta exitosa producción, ambientada en una cárcel de mujeres y que consiguió una deliciosa mezcla de comedia y drama.



En el contexto de producciones alternativas en otros formatos, se destacan la décima edición de ‘Raupul’s Drag Race’, la cuarta temporada de ‘Queer Eye’ y la segunda de ‘Super Drags’.



Y para los nostálgicos, estarán disponibles seis temporadas del programa ‘El príncipe del rap’, que dio a conocer a Will Smith. A esto se suma una nueva versión de ‘Saint Seiya: Los caballeros del Zodiaco’.



De igual manera, para el público de una generación mayor, se estrenará el documental del grupo musical español ‘Parchis’.



Además, estará disponible películas como ‘Réquiem por un sueño’, junto a clásicos como ‘Blade Runner: Final Cut’.



En los terrenos de la comedia, cabe resaltar una nueva entrega de la serie ‘Comedians in cars getting coffee’, que cuenta con la participación del famoso humorista estadounidense Jerry Seinfeld.