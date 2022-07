Apenas una semana después de estrenar su capítulo final, 'Stranger Things' podría regresar a Netflix con una serie derivada y dar el salto a los escenarios con una obra de teatro, anunciaron los creadores del formato, Matt y Ross Duffer.



A través de un comunicado, el gigante del streaming confirmó que colaborará con la productora de los hermanos Duffer, Upside Down Pictures, en ambas producciones. "Cuidan todos los detalles. No es casual que 'Stranger Things' se haya convertido en un fenómeno pop épico. Estamos emocionados de continuar trabajando en nuevas historias", indicó el cofundador de Netflix, Ted Sarandos.



Se desconoce qué trama o con qué personajes contará la ficción derivada, aunque en declaraciones previas los creadores de la serie afirmaron que no contarían con personajes centrales como Eleven o Steve Harrington.

Netflix aseguró que la cuarta temporada de 'Stranger Things' fue reproducida durante 287 millones de horas en su fin de semana de estreno, el pasado 23 de mayo, logrando así el mejor debut en la historia de su plataforma.



La esperada nueva tanda de episodios del formato de ciencia-ficción batió un récord mundial que hasta ahora ostentaba la española La casa de papel, que con el estreno de su quinta temporada en 2021 sumó 201 millones de horas reproducidas en su primer fin de semana.



En el tercer peldaño de los mejores estrenos en la historia de Netflix se sitúa la segunda temporada de 'Bridgerton', con 193 horas reproducidas en marzo de este año.

Además del universo 'Stranger Things', los hermanos Duffer tienen previsto estrenar la adaptación televisiva del manga 'Death Note', uno de los más populares de su género, y otra película basada en el libro de Stephen King y Peter Straub 'The Talisman'.



