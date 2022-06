Netflix se encuentra en conversaciones con varias empresas para establecer alianzas publicitarias, según dijo este jueves 23 de junio el codirector general de la compañía, Ted Sarandos. El titán del streaming busca contrarrestar la pérdida de sus suscriptores lanzando un plan más económico, pero con anuncios.

Sarandos ha mostrado su preocupación por aquellos usuarios que deciden no suscribirse a la plataforma debido a los precios.



“Hasta ahora, hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes que piensan que Netflix es muy cara para ellos y a los que no les importa ver anuncios”, apuntó el directivo.



La compañía se ha propuesto crear una modalidad más económica con anuncios y sin modificar el sistema actual. Lo que se busca es crear una experiencia publicitaria más integrada y menos interrumpida que la publicidad tradicional en televisión.

Netflix busca crear un nuevo sistema de suscripciones con publicidad. Foto: iStock

Sin embargo, Netflix no es el primer servicio de streaming que recurre a este método. De hecho, algunos de sus más importantes competidores también han decidido (o piensan hacerlo) a los anuncios publicitarios para bajar el costo de la suscripción.



Así por ejemplo tenemos a HBO Máx, que ya cuenta con un plan de anuncios, el cual incluye producciones originales que no tienen publicidad.



El nuevo servicio es parte de una estrategia de expansión que busca llegar a 39 países este año, tanto en América Latina y el Caribe como en Europa.



Disney también se ha sumado a la apuesta por planes económicos. La compañía ha ido más lejos incluso al develar la cantidad de anuncios que tendrán: un anuncio de cuatro minutos por cada hora. En tanto, los programas destinados a público preescolar no contendrán publicidad.

Netflix podría cobrar una cuota adicional para los usuarios que compartan sus cuentas. Foto: iStock

Hulu es un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda propiedad de Disney, que está orientado principalmente a las series y programas de entretenimiento como 'Reality Shows', 'Talk shows' o concursos, pero también incluye películas y documentales.



Esta plataforma fue pionera en ofrecer una suscripción de pago sin anuncios y otra algo más barata con publicidad.

El preocupante recorte de personal

Otra medida a la que recurrió la empresa para mitigar las pérdidas por falta de suscriptores fue un estricto recorte de personal, tal como anunció Sarandos en el medio especializado 'The Hollywood Reporter'.



Según las declaraciones del director, Netflix tendrá que despedir 300 empleados, de los cuales 2016 pertenecen a oficinas de Estados Unidos y Canadá; 53 están en Europa, 30 en Asia y 17 en Latinoamérica.

*Con información de EL COMERCIO (GDA - Perú).