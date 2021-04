En Netflix el fin del mundo es para morirse de la risa

No hay nada mejor que reírse del apocalipsis. Y eso es lo que logra la película Amor y monstruos, la número uno en Colombia entre las más vistas de la plataforma de Netflix y una de sus comedias más divertidas, a pesar de que habla de encierro, muerte y cucarachas gigantes que, literalmente, devoran todo lo que se mueve.

La película navega entre las consecuencias del lanzamiento de miles de misiles a un meteorito gigante y el cataclismo que genera en la Tierra, y la historia de un adolescente que sobrevive al Armageddon y busca desesperadamente a su novia. El filme –además– les rinde tributo a los monstruos de las películas de los años 80 y 90, pero con un aire más contemporáneo.



Este panorama argumental no ofrece a primera vista un plato cinematográfico apetitoso para el paladar de los amantes del género, pero tras unos minutos de verla las cosas cambian.



Joel siente el llamado del amor perdido y, sin mostrar una motivación demasiado hormonal, decide afrontar sus miedos, alejarse de quienes lo han protegido y, sobre todo, asumir sus traumas.



Eso es lo que en realidad ofrece este divertimento que podría definirse como una mezcla de Zombieland, adobada con la tensión de supervivencia de The Walking Dead y la estética mejorada de Starship Troopers.



Amor y monstruos funciona porque sabe usar todos los elementos de este tipo de cine y consigue un ritmo entretenido y una apariencia visual muy cuidada; al punto de que está nominada a un Óscar por sus efectos visuales y pelea con grandes producciones como Tenet, Mulán, El único y gran Iván y Cielo de medianoche.



En cuanto al humor, no se excede y está bien dosificado entre capas de dolor y momentos de pérdida que pueden ser asimilados por toda la familia. Porque es una producción que glorifica el poder de la resiliencia, pero con un tono muy particular que recae casi todo en los hombros y el talento de un Dylan O’Brien con un tono actoral mejor definido frente a lo que mostró en otras producciones como la serie Teen Wolf o las películas de Maze Runner. Aquí, él solito lleva la trama por buen camino y se complementa con Boy, un perro que ofrece grandes momentos emotivos entre cientos de bichos hambrientos.

Amor y monstruos es una de esas películas de las que no se espera mucho y se termina su visionado con una sonrisa de satisfacción y sorpresa porque fue capaz de dar una gran tajada de buena onda, aunque el 95 por ciento de la humanidad ya no exista y una cucaracha pueda comerse un tanque de guerra de una sola mordida.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1