Un buen escapismo con tono de aventura y acción; un cuento de hadas arropado en una narrativa musical con Sebastián Yatra como protagonista; la historia de una pareja que no puede sostener una mentira muy roquera y la mirada jocosa de la peligrosa vida de los piratas son algunos de los temas que desarrollan las series y películas que se pueden ver este fin de semana en las plataformas de Streaming.

Netflix

Érase una vez…pero ya no:



Manolo Caro, el creador de la famosa serie mexicana ’La casa de las flores’, decidió darle un giro a una historia que parece salida de un cuento de hadas, de una trama de fantasía clásica, con esta nueva producción que tiene como protagonista a Sebastián Yatra.

'Érase una vez…pero ya no' ofrece un universo onírico, que se compagina con algunas canciones de pop españolas (Caro ahora vive en Madrid) para contar la historia de una pareja de amantes que son separados de manera trágica y tienen la oportunidad de reencontrarse en otra vida y vivir una aventura llena de hechizos, conflictos y música. Una oportunidad para ver algo que se burla un poco de los guerreros y las princesas y para conectar con Yatra, más allá de sus canciones y éxitos.



El proyecto Adam:



El actor Ryan Reynolds vuelve al entretenimiento de gran presupuesto, en esta trama de acción y aventura en la que interpreta a un viajero en el tiempo. En una de sus travesías, se reencuentra con él mismo cuando tenía 12 años y asume la peligrosa misión de salvar al mundo.

Ciencia ficción y un drama tierno y familiar alimentan a esta película, que tiene un aire ochentero y una vibra muy buena para cerrar la semana. 'El proyecto Adam' contó con la dirección de Shaun Levy (Stranger Things) y cuenta con las actuaciones de Walker Scobell (el Adam más joven); Jennifer Garner y Mark Ruffalo. Si le gustaron películas como E.T. el extraterrestre o Regreso al futuro, esta propuesta le puede interesar.

Amazon Prime Video

Porno y helado:

La vida es muy complicada para dos amigos treintañeros que no encuentran una salida para sus problemas económicos y sus conflictos existenciales. Con la aparición de una joven que les promete solucionar todo, los protagonistas terminan atrapados en una espiral de mentiras y desencuentros, al punto de hacerse pasar por estrellas de rock, pero esa aventura los desborda.

Esta comedia argentina cuenta además con la participación de la presentadora y actriz Susana Giménez, que llevaba muchos años sin estar en una ficción frente a las cámaras.



Harina, el teniente vs El cancelador:

Otra comedia, mexicana, es en realidad una producción derivada de un sketch que se hizo viral.



La serie de ocho capítulos cuenta las desventuras del teniente Harina junto a su compañera, la oficial Ramírez. Ambos deberán atrapar a un asesino serial conocido como 'El cancelador', y cuyo objetivo es terminar con la vida de influencers de las redes sociales. Tiene un tono de humor muy irreverente.



HBO Max

Nuestra bandera es de muerte:



Stede Bonnet es un aristócrata y acaudalado terrateniente de 1717 que se aburre de su estilo de vida y pretende encontrar un sentido para todo convirtiéndose en pirata. Pero la transición no será fácil.

Lo que parece una crisis de la mediana edad, es en realidad la excusa para una comedia diferente y por momentos absurda, que se dedica a quitarle ese halo de ferocidad y heroísmo que tienen las historias de bucaneros y ladrones de tesoros. Esta serie fue producida por Taika Waititi, famoso por haber dirigido Jojo Rabbit y ser el artífice de What We Do In The Shadows, que se burla de las tramas de vampiros.



Lakers: tiempo de ganar:



Esta miniserie decide contar historia de cómo el equipo de baloncesto estadounidense Los Ángeles Lakers se convirtieron en una de las dinastías más admiradas y dominantes del deporte en la década del 80.

Pero no es una trama con aires de documental, al contrario, intenta jugar con un poco humor y hasta toques de melodrama para hacer un retrato diferente de la fama, el sacrificio por el deporte y los excesos. Apta para fanáticos incondicionales de la NBA, pero también para los que no son expertos en baloncesto.



