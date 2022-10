La época de Halloween ha llegado y las diferentes plataformas de streaming han aprovechado para dar a conocer los estrenos que se darán a lo largo de las semanas. Netflix, Amazon Prime y HBO Max ya han anunciado algunos de sus lanzamientos para octubre.



Los estrenos van desde el terror psicológico, drama y hasta suspenso, pero también hay otras temáticas para aquellos que no disfruten de estos géneros. Así que si aún no sabe qué ver, le contamos de los principales estrenos para este mes.



(Lea: ‘Amsterdam’: un caótico thriller con visos de drama, comedia y musical)

Netflix

Películas



Sin miedo a las estrellas

El relato de la superación de los miedos. Una joven se enfrentará a lo que le teme para cumplir con el último deseo de su mejor amiga. El estreno es el 5 de octubre.



El espíritu de Bridge Hollow

Un padre y su hija tienen que enfrentarse a un fantasma malvado que siembra el caos en su ciudad al hacer que los adornos de Halloween cobren vida. El estreno es el 14 de octubre.



(También: Duras revelaciones en el juicio contra Kevin Spacey por abuso a un menor)

Facebook Twitter Linkedin

Padre e hija tendrán que enfrentar a un fantasma que los acosa. Foto: Netflix

Escuela del bien y del mal

Sophie y Agatha son dos amigas que se encuentran en lados opuestos de una batalla épica cuando son arrastradas a una escuela encantada. Allí, los aspirantes a héroes y villanos son entrenados para proteger el equilibrio entre el bien y el mal. El estreno es el 19 de octubre.



(Otro: ‘Stranger Things’: Netflix abrirá tienda temporal en Miami, así la puede visitar)



Series



El club de la medianoche

Un grupo de adolescentes hace un pacto en un hospital dedicado a tratar enfermedades terminales. El acuerdo consiste en que el primero que muera debe enviar una señal desde el más allá. Se encuentra disponible en la plataforma desde el 7 de octubre.

Facebook Twitter Linkedin

Los jóvenes que conforman al club se reúnen cada noche a contar historias de terror, pero la promesa es que si alguno muere tendrá que comunicarse del más allá. Foto: Netflix

Vigilante

Una familia se muda a la "casa de sus sueños", pero pronto descubre que ha heredado una pesadilla, después de que empieza a recibir cartas con mensajes extraños y acosadores. Alguien que se hace llamar El Vigilante está observándolos. El estreno es el 13 de octubre.



(Siga leyendo: Nintendo estrenó el tráiler de ‘The Super Mario Bros’)

Amazon Prime

Películas



Catherine Called Birdy

Lady Catherine (conocida como Birdy) es entusiasta, inteligente y aventurera y lista para alejar a cualquier pretendiente que se cruce en su camino. Con su familia desesperada por casarla, la imaginación, el desafío y la independencia la ponen en conflicto con sus padres. Se encuentra disponible en la plataforma desde el 7 de octubre.



Cyrano

Cyrano de Bergerac (interpretado por Peter Dinklage) deslumbra en cualquier enfrentamiento con su afilado ingenio verbal y su punzante espada en los duelos. Pero está convencido de que su apariencia lo hace indigno del amor de su amiga, Roxanne (interpretada por Haley Bennett), por lo que no se decide a expresarlo que siente. El estreno es el día 11 de octubre.



Argentina, 1985

Relata la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo quienes, a finales de 1985, llevaron a cabo el Juicio de las Juntas Militares que buscaba condenar a los responsables de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El estreno es el día 21 de octubre.

Series



The Peripheral

La historia se centra en Flynne Fisher, una mujer cuya familia no pasa por su mejor momento e intenta mantenerla unida a toda costa. El estreno es el día 21 de octubre.



The Devil’s Hour

Relata las vivencias de Lucy Chambers de ocho años que no tiene ninguna emoción y es bastante retraído. Su madre habla incluso con sillas vacías. Su casa está encantada por los ecos de una vida que no es la suya. Cada noche exactamente a las 3:33 horas, en medio de la llamada hora del diablo. El estreno es el 28 de octubre.

HBO Max

Películas



The Owners (Los propietarios)

Un grupo de amigos pone su mirada sobre una casa vacía en la que hay una caja fuerte llena de dinero en efectivo. Pero cuando los propietarios regresan, todo cambia repentinamente, porque las que las víctimas no son lo que parecen. Se encuentra disponible en la plataforma desde el 2 de octubre.



Series



Avenue 5



En su segunda temporada, se relatará la historia de un viaje espacial que estaba destinado a ocho semanas, pero tras una desviación resulta siendo de ocho años. El capitán Ryan Clark (Hugh Laurie) tendrá que asumir las adversidades de esta compleja situación. El estreno es el 11 de octubre.



¡García!

Como si se tratara del Capitán América, pero de España, en esta se cuenta la vida de Santiago García, un soldado que estuvo congelado durante décadas que despierta en la actualidad y tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos y enfrentarse a antagonistas del pasado. El estreno es el 28 de octubre.



Rogue Heroes

Narra el drama de cómo se formó la unidad de las Fuerzas Especiales de Gran Bretaña en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. En ella se conoce sobre Stirling, un joven oficial que resulta lesionado tras un entrenamiento. El estreno es el 30 de octubre.