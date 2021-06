¿Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max...? Usted decide

Con la llegada este 29 de junio de HBO Max, el mercado de las plataformas de streaming se dinamiza y vislumbra no solo una batalla interesante entre otras poderosas como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video por ganarse la atención de los consumidores de series o películas, sino que plantea una decisión muy seria para la audiencia, que en algunos casos puede tener todas esas opciones, pero en otros tiene que escoger por contenido o por precio cuáles representan su mejor opción de entretenimiento. Este es el panorama con sus pros y sus contras.

HBO Max

The Flight Attendant, con Kaley Cuoco hace parte de las series de HBO Max. Foto: HBO Max

HBO Max viene con todo. Un catálogo de lujo a partir de la experiencia ya edificada por la marca HBO y una tradición de calidad signada en series como The Wire, Los Soprano o Game of Thrones, solo por nombrar algunas, en un contexto de producción ambicioso y meticuloso, que se ha mantenido en buen equilibrio hasta ahora. Eso sumado a que ofrece dos planes de suscripción: Estándar y Móvil con un precio de 19.900 pesos mensuales, o 13.900 pesos, respectivamente.





HBO Max llega con las producciones del universo cinematográfico y animado de DC Cómics, en el que pronto se estrenará la versión del director Zack Snyder de La liga de la justicia; al igual que otras joyas como las Chernobyl, Euphoria, Big Little Lies y Succession. También tendrá acceso a clásicos como Annie Hall, Casablanca, El ciudadano Kane y películas recientes como Tenet o las nuevas aventuras de Sex and the City y Gossip Girls.



La plataforma tiene a su favor la novedad y la experiencia, pero uno de los contras será enfrentar ese estereotipo de ‘servicio caro’ que por mucho tiempo se gestó en la propuesta de TV tradicional de cable.

Netflix

Omar Sy regresa más fuerte y a la vez más vulnerable en la nueva temporada Foto: Netflix

Por su parte Netflix no se ha quedado de brazos cruzados ante la competencia y una de sus reacciones más poderosas ha sido el pisar el acelerador y estrenar películas cada semana en este 2021. También ha explorado propuestas internacionales que se han convertido en éxitos imparables como el caso de Lupin, La casa de papel y Élite, dentro de sus opciones de series más populares.



Sigue siendo la plataforma más consumida del mercado con unos costos que van de los 16.900 pesos al mes (por una pantalla); a 26.900 pesos (dos pantallas en HD) y llegando a 38.900 pesos (cuatro pantallas en HD). Tienen un catálogo amplio en muchos géneros.



Además de ser la más popular, Netflix ha extendido su catálogo a proyectos de otros países, visibilizando series y películas que antes no llegaban al mercado colombiano.

Su intención de generar su propio contenido no ha estado exento de claroscuros, ya que juega entre el placer que implica tener variedad, pero tiene en su contra que algunas de sus películas parecen tener el mismo estilo de producción (visual o de ritmo) y para algunos es una plataforma que apuesta mucho por el contenido de fácil digestión, entretenido, sencillo y poco profundo.



Sin embargo, algo que siempre llama la atención de esta plataforma es su deseo de experimentar y arriesgarse.



Tiene cintas que nadan entre el amor y el odio como Army of the Dead; la sexualidad de las amas de casa como en la serie Sexo /Vida o Fear Street (La calle del terror) , esta última una trilogía de horror y adolescentes que estrenará su primera película el 2 de julio y las siguientes el 9 y el 16 del mismo mes, respectivamente.

Entre sus imperdibles están películas como Mank o Supongamos que Nueva York es una ciudad; La madre del Blues; Fragmentos de una mujer; junto a series de impacto reciente como Sweet Tooth, El inocente, Sky Rojo o ¿Quién mató a Sara?



Su gran reto es superar la cifra de un poco más de 200 millones de suscriptores que reveló el año pasado cuando, por la pandemia, tuvo un incremento interesante de clientes.

Disney Plus

Disney Plus también ha conseguido ser una fuerte competidora en el mercado, no solo por un catálogo de clásicos animados imbatible, sino por su impresionante jugada de extender el Universo Cinematográfico de Marvel al formato de series.



Ese ha sido uno de los elementos ganadores de esta plataforma que se robó todos los aplausos entre el 2020 y 2021 con The Mandalorian, trama que se inspiró en Star Wars y que rápidamente entro al Olimpo de lo más amado y bueno de este medio de entretenimiento.



Loki regresa con su carisma y peligroso encanto en una serie de Disney Plus Foto: Disney Plus/Marvel

Luego vino Wndavision, El soldado del invierno y Loki, que afianzaron la idea de que en las series está la clave del éxito. Actualmente su servicio está en 23.900 pesos por cuatro pantallas en forma simultánea y con la posibilidad de crear siete perfiles y tiene un acceso Premium para acceder a grandes producciones que en su momento llegaban a las salas de cine como Mulan, Raya, Cruella y en julio, Black Widow.



Tiene a su favor grandes franquicias que aseguran un público cautivo (Star Wars, las películas de Marvel y contenido de National Geographic), pero juega en su contra que no tiene una gama más amplia de opciones para quienes quieren ver algo diferente y no solo las nuevas aventuras televisivas de sus superhéroes.



Se destacan, además de Loki, WandaVision y Falcon y el soldado del invierno, series como Diario de una futura presidenta, The Mighty Ducks, Kim Possible y Patoaventuras, sumado a películas como El único y gran Iván; la ganadora del Óscar en la categoría a mejor película animada Soul, y cortos como Madriguera.

La serie brasilera Dom Foto: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Otro que también da la pelea en esta danza de opciones de streaming es Amazon Prime Video que, si se quiere, ofrece uno de las opciones más variadas del mercado, con una selección que parece estar pensada para un público adulto y un poco nostálgico, pero que en realidad, contiene títulos muy interesantes, que van del drama, a la acción y la animación.



Es uno de los más baratos del mercado con una tarifa de 14.900 pesos mensuales que incluye activar el servicio en tres dispositivos, con la calidad de imagen que se elija hasta 4K. Tiene a su favor una cuidada selección de títulos y una sorprendente propuesta de documentales musicales.

En The Boys los superhéroes ota, la fama se les subió a la cabeza y se han vuelto abusivos y corruptos. Foto: Amazon Prime Foto: Amazon Prime Video



Un punto en contra, es que algunas de sus películas no vienen en idioma original o no tienen la opción de cambiar el audio, así que toca verlas (sí o sí) en español. Además, la navegación de la plataforma es un poco más difícil.



Pero compensa con tener entre su selección películas como Sound of Metal, Los Estados Unidos contra Billie Holiday, One Night in Miami, The Assistant, No matarás, The Florida Project y Entre navajas y cuchillos. En cuanto a series, cabe destacar American Gods, The Boys, la reciente Solos y Dom.

Paramount+

The Handsmaid's Tale Foto: Paramount +

Siguiendo entre la nostalgia y la novedad también es importante lo que ofrece Paramount+, que llegó en marzo de este año y poco a poco se ha ido posicionando como una alternativa para fanáticos de producciones clásicas y con aire de nostalgia. Sin embargo también tiene novedades entre sus series y material cinematográfico.



Pronto, en esta plataforma se alojarán estrenos como The Father, el drama protagonizado por Anthony Hopkins; The Outpost, con Orlando Bloom, y The Fanatic, con John Travolta, además de su catálogo de 2.500 películas clásicas y series, entre las que figuran franquicias taquilleras clásicas como Misión Imposible y El Padrino.



Asimismo es de las más económicas, con un precio de 13.900 pesos mensuales por tres pantallas. Dentro de su propuesta tiene para ver clásicos como la serie Twin Peaks, todas las temporadas de The Handmaid's Tale, Your Honor, Killing Eve, Los astronautas, Nurse Jackie o City on a Hill. En cuanto a las películas, ofrece clásicos como No country for Old Men, Lost in Translation, Foxcatcher o E.T. el extraterrestre, entre otras.

Y algo más...

Gangs of London Foto: StarzPlay

También hay otras plataformas como Starzplay que ofrece series como Gangs of London, The Great y The Blindspotting dentro de su catálogo; al igual que Mubi con una propuesta muy variada de películas por 24.900 pesos mensuales. Y Claro Video que ofrece cine, clásicos mexicanos y series latinoamericanas como como Rubirosa o La negociadora.



Además, se espera el lanzamiento en este mes de la plataforma Funimation (dedicada al animé) y el 31 de agosto se lanzará Star +, otra alternativa de streaming con todas las temporadas de Los Simpson, eventos deportivos de ESPN, series como This Is Us y The Walking Dead, How I meet your Mother, Pose y Modern Family, y películas de estreno como la ganadora del Óscar Nomadland. El panorama es muy amplio y tiende a crecer aún más.



