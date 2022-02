De manera sorpresiva, Netflix, la gigantesca plataforma de series y películas por 'straeming' reveló en un video algunos cortes de lo que prepara para este año.

Acción, drama, producciones de fantasía, para niños, de Navidad, de suspenso y mucho más incluye el robusto catálogo de Netflix.



Entre las producciones que revela la plataforma para este 2022, se encuentran: 'The mother', 'El proyecto Adam', 'Day Shift', 'El hombre gris', 'Spiderhead', 'Slumberland', 'Falling for Christmas', 'Pinocho', de Guillermo del Toro; 'El regreso a casa de Madea', 'Boo!', 'They cloned tyrone', 'Carter', 'The school for good and evil', 'Enola Homes 2', 'A mi altura 2', 'End of the road', 'Hustle', 'We have a ghost', 'My time','The good nurse', '¿Qué culpa tiene el karma?', 'Wendell y Will', 'Luckiest girl alive', 'You people',

'The Takedown', 'The sea beast, 'The mothership', 'El proyecto Adam' y 'Knives out 2'.



Una de las curiosidades de este video, con el que disfrutarán los usuarios, es ver a varios de sus actores preferidos saludándolos o contándoles lo que les espera en su producción respectiva. Imágenes que fueron grabadas, incluso, durante el rodaje de las películas.